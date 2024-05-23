Уровень воды в Оби у Барнаула может подняться до опасных отметок

Сейчас подтопленных домов в Затоне нет

23 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Уровень воды в Оби / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Уровень воды в Оби продолжит расти. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В период с 23 по 26 мая ожидается увеличение уровня до 545-590 сантиметров, опасная отметка – 560 см.

Отмечается, что сейчас подтопленных домов в районе Затона нет, 12 участков частично подтоплены.

"Для отсыпки низменных участков местности завезено 2000 куб. м грунта, организован круглосуточный мониторинг уровня воды. Информация постоянно уточняется. В случае необходимости эвакуации населения подготовлено три пункта временного размещения. Проведен обход домовладений, жителям вручены уведомления о заблаговременной эвакуации в случае ухудшения обстановки, проведено SMS-оповещение", – сказано в сообщении.

В Затоне работает оперативная группа МЧС.