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Уроженку Барнаула, расчленившую рэпера Энди Картрайта, освободили из-под ареста

Теперь Марина Кохал может свободно выходить на улицу

02 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Марина Кохал и Энди Картрайт / Фото: t.me/svtvnews
Марина Кохал и Энди Картрайт / Фото: t.me/svtvnews

Уроженку Барнаула Марину Кохал, расчленившую своего супруга рэпера Энди Картрайта, освободили из-под домашнего ареста, пишет "Фонтанка".

Суд заменил меру пресечения на запрет определенных действий и выпустил Кохал на свободу до суда.

"Теперь Кохал может свободно выходить на улицу. Ей сняли с ноги браслет, но запретили интернет. Нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями по делу", – отмечает издание.

С матерью разговаривать тоже нельзя. Суд отметил, что в нынешнем процессе женщина не допрошена как свидетель, поэтому разрешить общение не представляется возможным.

Напомним, расследование обстоятельств смерти музыканта ведется с 2020 года. Кохал задержали, когда выяснилось, что она расчленила труп: полтора года провела в СИЗО, а остальное время находилась под домашним арестом. По ее версии, мужа она расчленила после того, как он умер от передозировки наркотиками, чтобы скрыть порочащие его обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Кохал отравила музыканта: могла купить яд и под обманным предлогом ввести его в пищу.

громкое дело

Комментарии 10

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Гость

17:17:50 02-08-2024

То Бутина, то Кохал. Какая то аномалия в Барнауле..

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Элен без ребят

17:48:23 02-08-2024

О_о, у нас можно шибзданутым расчленителям гулять по улицам?

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Musik

22:56:18 02-08-2024

Элен без ребят (17:48:23 02-08-2024) О_о, у нас можно шибзданутым расчленителям гулять по улицам... Судя по фото- симпатичная.
В семейной жизни всяко бывает.

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Элен без ребят

10:09:01 03-08-2024

Musik (22:56:18 02-08-2024) Судя по фото- симпатичная. В семейной жизни всяко бывает... а вы знаете толк в извращениях, как я посмотрю:
"всяко бывает"- это надо же такое написать))

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Коля

19:15:56 02-08-2024

Ну не сьела же

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Гость

20:00:17 02-08-2024

Коля (19:15:56 02-08-2024) Ну не сьела же... Она же не корейка, что-бы собаками питаться, а барнаулка .

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Musik

22:09:30 02-08-2024

Я тоже реперов не особо. Но разбирать... Не готов.

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Элен без ребят

10:10:25 03-08-2024

Musik (22:09:30 02-08-2024) Я тоже реперов не особо. Но разбирать... Не готов. ... а вы сначала женитесь на рэперше, потом посмотрим

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Musik

20:30:36 03-08-2024

Элен без ребят (10:10:25 03-08-2024) а вы сначала женитесь на рэперше, потом посмотрим... Максимум на пару суток.

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Гость

09:57:13 05-08-2024

она че в Барнаул едет?

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