Уроженку Барнаула, расчленившую рэпера Энди Картрайта, освободили из-под ареста

Теперь Марина Кохал может свободно выходить на улицу

02 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Марина Кохал и Энди Картрайт / Фото: t.me/svtvnews

Уроженку Барнаула Марину Кохал, расчленившую своего супруга рэпера Энди Картрайта, освободили из-под домашнего ареста, пишет "Фонтанка".

Суд заменил меру пресечения на запрет определенных действий и выпустил Кохал на свободу до суда.

"Теперь Кохал может свободно выходить на улицу. Ей сняли с ноги браслет, но запретили интернет. Нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями по делу", – отмечает издание.

С матерью разговаривать тоже нельзя. Суд отметил, что в нынешнем процессе женщина не допрошена как свидетель, поэтому разрешить общение не представляется возможным.

Напомним, расследование обстоятельств смерти музыканта ведется с 2020 года. Кохал задержали, когда выяснилось, что она расчленила труп: полтора года провела в СИЗО, а остальное время находилась под домашним арестом. По ее версии, мужа она расчленила после того, как он умер от передозировки наркотиками, чтобы скрыть порочащие его обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Кохал отравила музыканта: могла купить яд и под обманным предлогом ввести его в пищу.