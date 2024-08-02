Уроженку Барнаула, расчленившую рэпера Энди Картрайта, освободили из-под ареста
Теперь Марина Кохал может свободно выходить на улицу
02 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Уроженку Барнаула Марину Кохал, расчленившую своего супруга рэпера Энди Картрайта, освободили из-под домашнего ареста, пишет "Фонтанка".
Суд заменил меру пресечения на запрет определенных действий и выпустил Кохал на свободу до суда.
"Теперь Кохал может свободно выходить на улицу. Ей сняли с ноги браслет, но запретили интернет. Нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями по делу", – отмечает издание.
С матерью разговаривать тоже нельзя. Суд отметил, что в нынешнем процессе женщина не допрошена как свидетель, поэтому разрешить общение не представляется возможным.
Напомним, расследование обстоятельств смерти музыканта ведется с 2020 года. Кохал задержали, когда выяснилось, что она расчленила труп: полтора года провела в СИЗО, а остальное время находилась под домашним арестом. По ее версии, мужа она расчленила после того, как он умер от передозировки наркотиками, чтобы скрыть порочащие его обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Кохал отравила музыканта: могла купить яд и под обманным предлогом ввести его в пищу.
17:17:50 02-08-2024
То Бутина, то Кохал. Какая то аномалия в Барнауле..
17:48:23 02-08-2024
О_о, у нас можно шибзданутым расчленителям гулять по улицам?
22:56:18 02-08-2024
Элен без ребят (17:48:23 02-08-2024) О_о, у нас можно шибзданутым расчленителям гулять по улицам... Судя по фото- симпатичная.
В семейной жизни всяко бывает.
10:09:01 03-08-2024
Musik (22:56:18 02-08-2024) Судя по фото- симпатичная. В семейной жизни всяко бывает... а вы знаете толк в извращениях, как я посмотрю:
"всяко бывает"- это надо же такое написать))
19:15:56 02-08-2024
Ну не сьела же
20:00:17 02-08-2024
Коля (19:15:56 02-08-2024) Ну не сьела же... Она же не корейка, что-бы собаками питаться, а барнаулка .
22:09:30 02-08-2024
Я тоже реперов не особо. Но разбирать... Не готов.
10:10:25 03-08-2024
Musik (22:09:30 02-08-2024) Я тоже реперов не особо. Но разбирать... Не готов. ... а вы сначала женитесь на рэперше, потом посмотрим
20:30:36 03-08-2024
Элен без ребят (10:10:25 03-08-2024) а вы сначала женитесь на рэперше, потом посмотрим... Максимум на пару суток.
09:57:13 05-08-2024
она че в Барнаул едет?