Ушел из жизни создатель первой в Сибири музыкальной школы

9 января ему исполнилось 94 года

15 января 2026, 16:38, ИА Амител

Валентин Власов / Фото: Олег Богданов
Валентин Власов / Фото: Олег Богданов

В четверг, 15 января, не стало создателя первой в Сибири музыкальной школы Валентина Матвеевича Власова. Заслуженный работник культуры России и заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества скончался в возрасте 94 лет.

Многие знали его не только как учредителя первой в Сибири детской школы искусств, но и как основателя нескольких творческих коллективов в Тюменцевском районе.  

Соболезнования семье покойного выразил депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор. Он уверен, что "память о великом педагоге и таланте будет жить долго и не только в словах, но и в песнях, музыке, стихах, им рожденных".

«С большим прискорбием узнал об уходе из жизни маэстро, как называли его многочисленные ученики и коллеги, коих за его многолетнюю преподавательскую деятельность скопилось несколько поколений. Только недавно отметили его 94-летие», – сказал парламентарий.

В 2012 году amic.ru публиковал речь бывшего губернатора Александра Карлина, который поздравлял Валентина Власова с 80-летием.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:43:57 15-01-2026

настоящее дело делал. К музыке людей приобщал
царствие небесное

