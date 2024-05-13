До 15 человек возросло число жертв при обрушении многоэтажки в Белгороде

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия

13 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Обрушение дома в Белгороде / Фото: t.me/vvgladkov

Число погибших при частичном обрушении многоэтажки в Белгороде возросло до 15 человек, сообщили в МЧС России.

"Спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов", – рассказали в телеграм-канале ведомства.

Работы на месте происшествия продолжаются.

12 мая в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны ВСУ обрушился подъезд, а затем и крыша десятиэтажного жилого дома по ул. Щорса.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 20 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.