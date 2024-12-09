Успех на полях. Россельхозбанк поддерживает развитие сельского хозяйства Алтая

В этом году банк направил на поддержку АПК более 20 млрд рублей

09 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K98iw

Агротехника. Смартфон / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

По данным Минсельхоза Алтайского края, в развитие сельского хозяйства и территорий в 2024 году инвестировали 4,9 млрд рублей. За 11 месяцев Алтайский филиал Россельхозбанка предоставил более 20 млрд рублей на поддержку аграрного сектора Алтайского края и Республики Алтай. Это на 3,9 млрд рублей, или на 24%, больше, чем в прошлом году. При этом около 74% кредитов аграриям предоставляли по льготным программам, всего на 15 млрд рублей.

Основной прирост по объему финансирования пришелся на крупный бизнес – его доля увеличилась на 56%, что составило дополнительно 3 млрд рублей. Малый и средний бизнес показал рост на 6%, небольшие хозяйства – на 16%. Значительную помощь фермерам, свыше 15 млрд рублей, Алтайский филиал Россельхозбанка предоставил на сезонные работы. Это на 49% больше, чем годом ранее. Всего за 24 года работы филиал инвестировал в развитие сельского хозяйства обоих регионов около 250 млрд рублей.

"Каждый сезон в нашем крае особенный. В этом году, как мы все отлично помним, из-за непогоды приходилось даже вводить режим ЧС. Тем не менее наш край достиг исторических результатов. Объем урожая, по оперативным данным, 8,4 млн тонн. Абсолютные рекорды были поставлены по масличным и по яровой пшенице, овсу, ячменю", – сказал глава Алтайского края Виктор Томенко.

И добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря труду специалистов и руководителей предприятий, которые постоянно совершенствуют технологии и передают опыт молодым последователям.

Председатель Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края Никита Кожанов заявил, что хозяйства региона поработали очень хорошо. Год был насыщенный, случались и непредвиденные обстоятельства. Но фермеры адаптировались к сложной ситуации, и льготные кредиты Россельхозбанка сыграли в этом не последнюю роль.

"В целом каждый в своем хозяйстве что может делает, а объединившись, обсуждаем проблемные точки, пытаемся нащупать оптимальные решения вместе с региональными и федеральными властями, и понимание экономических возможностей, которые предлагает РСХБ, очень помогает", – рассказал Никита Кожанов.

И подчеркнул, что платформа РСХБ "Свое родное" помогает мелким производителям реализовывать продукцию, минуя сетевые магазины, что позволяет сохранять маржинальность.

"Цифры роста объемов финансирования сельхозтоваропроизводителей в Алтайском крае и Республике Алтай говорят о стабильности в отрасли и ее поступательном росте, не смотря на все природные катаклизмы этого лета. Аграрии научились грамотно планировать финансирование своих хозяйств", – подытожил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Он добавил, что банк работает над улучшением своих продуктов, обеспечивает доступность кредитов для аграриев и развивает удобные сервисы, такие как платформы "Свое Фермерство" и "Свое Родное", для продвижения продукции фермеров.

Изображение предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

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