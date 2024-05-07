Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. История бригады "8 марта"

Рассказ о том, как в Великую Отечественную женщины заменили мужчин на железной дороге

07 мая 2024, 09:15, ИА Амител

На железной дороге в России с момента ее основания всегда работали мужчины. Однако в суровые годы Великой Отечественной на смену ушедшим на фронт мужчинам пришли хрупкие девушки. В Алтайском крае за доставку на фронт техники, продуктов питания и медикаментов отвечала специально созданная железнодорожная женская бригада "8 марта". Работа была настолько тяжелой, что девушки буквально засыпали на ходу.

В новом выпуске нашего подкаста "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая" рассказываем историю специальной женской бригады, которая помогла добыть Великую Победу.

Скачать эпизод

Друзья, если вы пропустили предыдущие выпуски нашего с РЖД совместного проекта "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая", то послушать их можно по этой ссылке. Вы узнаете, как всем Барнаулом строили ж/д вокзал, Василий Шукшин в Бийске снимал свои знаменитые "Печки-лавочки", а поезд со Сталиным застрял в Рубцовске из-за метели. Кроме того, аудиогиды доступны пассажирам алтайских скорых пригородных поездов, вагоны которых оборудованы современной аудиосистемой.