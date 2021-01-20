95 тысяч человек прослушали аудиогид Amic об истории железной дороги на Алтае

Совместный проект amic.ru и РЖД "Вокруг Алтая за 60 минут: Увлекательное путешествие по железной дороге края" прослушали на нашем сайте около 95 тысяч человек. Проект вышел в конце 2020 года. В шести эпизодах мы рассказали об истории железнодорожных станций региона: Барнаула, Славгорода, Бийска, Заринска, Новоалтайска и Рубцовска. С аудиогидом об истории железнодорожных станций Барнаула ознакомилось свыше 65 тысяч человек.

Аудиопутешествие длится около часа. Вы можете узнать, как станцию Барнаула возводили всем городом. В начале ХХ века это была одна из самых грандиозных строек в Российской империи. Следующая остановка – город Славгород. Он появился посреди алтайской степи благодаря реформатору Петру Столыпину. Далее вы отправитесь в Рубцовск. Там вы узнаете, как из-за бурана в городе "застрял" поезд с Иосифом Сталиным. Затем наш волшебный локомотив совершит остановку на бийском железнодорожном вокзале, где Василий Шукшин снимал свои знаменитые "Печки-лавочки". И, наконец, вы заедете в Новоалтайск и Заринск. Эти города своим появлением тоже обязаны железной дороге.

Помимо нашего сайта, услышать эпизоды можно в пригородных поездах "Просторы Алтая", курсирующих по маршруту Барнаул – Рубцовск – Барнаул. В подвижном составе смонтирована современная информационная система, к которой пассажиры на любом посадочном месте могут подключаться самостоятельно с помощью наушников. Также можно скачать аудиогиды в залах ожидания крупнейших железнодорожных вокзалов региона, наведя экран своего смартфона на QR-код.

Послушать эпизоды проекта можно по этой ссылке.