Входим в топ-20. Чего Алтайский край достиг за пять лет нацпроекта "Здравоохранение"?

Со следующего года его сменит новый национальный проект – "Продолжительная и активная жизнь"

12 ноября 2024, 09:02, ИА Амител

Прием пациента у врача / Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайский край находится на 17-м месте в России по достижению ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение". Об этом министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам заканчивающегося нацпроекта. Он отметил, что такая позиция края в рейтинге – это объективная оценка Минздрава РФ.

О том, чего удалось достичь за пять лет реализации нацпроекта и как на Алтае будут развивать медицину в следующие пять лет, – в материале amic.ru.

Достигли основных целей

По словам Попова, эффективность работы региона во время своего визита в Барнаул в октябре оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Минздрав РФ ведет мониторинг реализации нацпроекта по массе показателей. И нам сообщили, что среди всех регионов мы находимся на 17-м месте. Это результат нашего исполнения национального проекта и достижения ключевых целей", – сказал Попов.Он также признал, что некоторых показателей край так и не достиг по разным причинам. Например, мы отстаем по обеспеченности медработниками – количеству сотрудников на десять тысяч населения.

Но при этом по основным направлениям нацпроекта Алтай смог показать хорошие результаты.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Попов отметил, что за время нацпроекта региональный Минздрав полностью пересмотрел подходы по оказанию как плановой, так и экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого во многих больницах открыли новые отделения.

"За эти годы мы сформировали первичные сосудистые отделения, инвазивные центры. Уже завершили создание регионального сосудистого центра в Бийске. Важным моментом стало и диспансерное наблюдение за больными с хроническими заболеваниями", – отметил министр.По его словам, за пять лет льготные лекарства получили более 50 тысяч человек, которые перенесли сосудистые катастрофы. 95% пациентов из этой категории полностью обеспечены бесплатными препаратами.

Кроме того, в регионе закупили свыше 400 единиц оборудования, в том числе и за счет краевых средств. Например, приборы телеЭКГ появились во всех машинах скорой помощи, а также в крупных ФАПах.

К 2024 году регион добился снижения смертности среди жителей края, перенесших сосудистую катастрофу: как по инфарктам, так и по инсультам.

Борьба с онкологическими заболеваниями

Министр напомнил, что онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смертности в регионе.

В рамках нацпроекта по этому направлению были модернизированы все три действующих онкодиспансера: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Закуплены новые томографы и лучевые ускорители, приобретено хирургическое оборудование. Всего за пять лет установили 336 единиц.

"Также мы серьезно пересмотрели подходы к химиотерапии. Это потребовало создания новых отделений в формате дневного стационара. Химиотерапия занимает все больший удельный вес в лечении онкозаболеваний, используются более современные препараты", – пояснил Попов.Также большую работу проводят и с медиками первичного звена – их учат максимально эффективно выявлять подозрение на рак, чтобы шанс на выздоровление был выше.

По словам Попова, результатом работы стало снижение смертности от онкозаболеваний. А количество пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, увеличилось с 70 до 88 тысяч человек.

Открываются и новые центры амбулаторной онкологической помощи, где проводят диагностику и ведут продолженное лечение. Такие медучреждения уже появились в Славгороде, Заринске, Алейске и Камне-на-Оби.

Лучевой ускоритель в онкологическом диспансере / Фото: Минздрав Алтайского края

Детское здравоохранение

Попов отметил, что прорыв в оказании медпомощи новорожденным случился после открытия современного перинатального центра. С тех пор регион демонстрирует отличные результаты, держа на минимуме показатель младенческой смертности.

"Можно сказать, что с 2019 года мы сохранили жизни 359 малышей. Это комплексная работа: служба сопровождения беременных и младенцев, формирование групп риска, выбор медучреждения для родов, служба выхаживания и многое другое", – пояснил глава Минздрава.По нацпроекту также отремонтировали 82 детские поликлиники. А на базе Центра охраны здоровья материнства и детства формируют большой комплекс краевого уровня. Сейчас в больнице продолжается строительство современного хирургического комплекса. В ближайшие годы там капитально отремонтируют и инфекционное отделение.

Фото: Минздрав Алтайского края

Модернизация первичного звена

За пять лет в Алтайском крае построили и ввели в эксплуатацию 108 объектов: ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники.

По словам Попова, до конца 2024 года в регионе запустят еще 30 медучреждений.

Этот раздел нацпроекта, в отличие от остальных, продолжит действовать еще год. Так, в 2025-м будут введены в эксплуатацию еще 36 объектов. Среди них – поликлиники в Алейске, Камне-на-Оби, Смоленском, Зональном и Мамонтово.

Службу неотложной помощи создали практически с нуля, отметил министр.

"Если в 2018 году у нас было 26 машин по краю, то сегодня их уже более 350. Медики оказывают помощь в течение двух часов с момента обращения. В этом году мы запустили единую диспетчерскую службу, что дополнительно повысило качество оказания медпомощи", – отметил Дмитрий Попов.

Фото: Минздрав Алтайского края

Кадры

Глава регионального Минздрава напомнил, что по итогам прошлого года в крае смогли остановить отток врачей – впервые за долгое время их количество даже увеличилось. А убыль среднего медперсонала сократилась в 17 раз.

По его словам, положительная динамика сохранится и в этом году – об этом говорят предварительные данные за сентябрь.

Здесь ключевую роль сыграла инициатива губернатора Виктора Томенко об отдельном законе, в котором прописали основные подходы к привлечению и закреплению медработников. Документ приняли в 2022-м, заложив в краевом бюджете полтора миллиарда рублей на различные меры поддержки медиков в течение трех лет.

Попов отметил, что уже идет работа над новым пакетом льгот и доплат, которые будут действовать уже в следующую трехлетку. Общая сумма составит не менее 1,6 млрд рублей краевых средств.

Впереди – "Продолжительная и активная жизнь"

Дмитрий Попов отметил, что изначально в нацпроекте "Здравоохранение" на Алтайский край было заложено 8,3 млрд рублей из федерального бюджета. Но к концу пятилетки общая сумма реализации превысила уже 12 млрд рублей.

Объемы удалось увеличить благодаря активному участию краевых властей, подчеркнул министр.

"Это на начальном этапе у нас доля краевого софинансирования была 2,25%. А сегодня мы видим, что на то же строительство ФАПа федерация выделяет 360 млн рублей из необходимых 530. Остальное – средства краевого бюджета. То же оборудование для 14-й поликлиники на сумму более 500 млн рублей закупил край. То есть уже сейчас мы движемся к софинансированию "50 на 50", – подчеркнул Попов.По его словам, программа следующего национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" уже подготовлена, в ней будет восемь основных направлений. Среди нового – повышение доступности реабилитации и совершенствование экстренной медпомощи.

Кроме того, в ближайшую пятилетку региональный Минздрав рассчитывает капитально отремонтировать 83 объекта, продолжить строительство ФАПов и амбулаторий, а также возвести в Барнауле четыре новые поликлиники.

Предварительно в ведомстве подсчитали, что по новому нацпроекту в здравоохранение Алтайского края в следующие пять лет будет вложено не менее 17 млрд рублей. Это будут как федеральные, так и краевые средства.