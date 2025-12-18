В 2025 году барнаульский водоканал вложил 1 млрд рублей в модернизацию инфраструктуры

Основные инвестиции направили на реконструкцию очистных сооружений и замену изношенных сетей

18 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Реконструкция коллектора / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В 2025 году барнаульский водоканал направил на обновление инженерных объектов, а также сетей водоснабжения и водоотведения около одного миллиарда рублей. Значительную часть средств, более 665 млн рублей, инвестировали в модернизацию ключевых очистных сооружений и замену участков инфраструктуры с высоким уровнем износа.

Очистные сооружения и водозаборы

Центральным проектом года стала масштабная реконструкция водопроводных очистных сооружений № 1. Объект обеспечивает подготовку и обеззараживание речной воды перед подачей в систему централизованного водоснабжения.

Работы стартовали в 2023 году и продолжатся до 2026 года. В рамках проекта проводят восстановление железобетонных конструкций, замену стальных труб на полиэтиленовые диаметром от 100 до 1200 мм, монтаж запорной арматуры, внедрение автоматизации процессов водоподготовки, а также частичное обновление систем отопления и вентиляции.

На канализационных очистных сооружениях № 1 в 2025 году завершили реконструкцию последнего из четырех радиальных отстойников, что позволило повысить качество очистки сточных вод. Параллельно в поселке Бельмесево завершили реконструкцию водозабора, а на ст. Ползуново установили станцию дополнительной очистки воды.

Обновление инженерных объектов / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Ремонт сетей

В течение года в Барнауле заменили свыше 13 км трубопроводов, включая сети крупного диаметра. Работы проходили практически во всех районах города.

Полностью завершили реконструкцию и строительство водопроводных и канализационных сетей на ряде объектов, в том числе на пр. Социалистическом, ул. Димитрова, Антона Петрова, на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной, в переулке Трансформаторном, пос. Казенная Заимка по улице Сливовой и в селе Гоньба. В завершающей стадии находится обновление сети водоснабжения для подключения жилого дома на улице Гоголя.

С ноября 2025 года продолжается модернизация канализационного коллектора № 15 на ул. Красный Текстильщик, где до конца года планируют заменить 380 метров труб диаметром 1200 мм.

«Модернизация инфраструктуры – наш ключевой приоритет. Мы целенаправленно инвестируем в замену участков сетей с высоким износом, чтобы повысить надежность всей системы и обеспечить горожан стабильным водоснабжением и водоотведением», – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Кроме того, в рамках производственной программы с начала года специалисты компании заменили 200 единиц запорной арматуры и провели профилактическую промывку около 200 км канализационных сетей.