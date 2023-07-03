В "Алтайлесе" назвали фейком новость о срубе сгоревшего леса в Егорьевском районе

Попавшая на видео древесина была срублена в ходе плановых рубок ещё в мае-апреле 2023 года

03 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Сгоревший лес в Егорьевском районе/ Фото: amic.ru

Новость о срубе сгоревшего леса в Егорьевском районе — это фейк, она не соответствует действительности, и попавшая на видео древесина вообще не связана с недавно потушенным пожаром в Егорьевском районе. Деревья вырубили планово ещё в марте и апреле 2023 года, и они пострадали в пожаре в Угловском районе, будучи уже заготовленными. Об этом сообщила amic.ru пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица.

Новость о о срубе сгоревшего леса опубликовала в своём телеграм-канале "Блогерша Рубцовск". С явным намеком на пожар в Егорьевском районе она написала, что горелый лес повезли на лесопильно-деревообрабатывающий комбинат.

"Так оперативно смогли провести лесопатологическое обследование? Обычно комиссия определяет объемы, сроки, методы, площади и другие параметры по очистке территорий от горельника", — написала "Блогерша Рубцовск"

Однако Ольга Лисица пояснила, что древесину заготовили в рамках плановых выборочных рубок ещё в апреле-мае 2023 года в Угловском районе Озеро-Кузнецовского лесничества. 11 мая в том месте случился пожар, сгорело 374 гектара леса — в том числе уже уложенная в штабель заготовленная древесина.

"Тогда её ещё не вывезли на переработку. Она была подготовлена к транспортировке и сгорела, будучи срубленной, сейчас её транспортировали. Это видно по сгоревшим черным торцам. Если бы древесина была срублена с корня, торцы были бы естественного желтого цвета, и было бы понятно, что её срубили после пожара. Торцы черные — значит она горела уже срубленная. Данная древесина вообще не имеет отношения к Егорьевскому району", — прокомментировала Ольга Лисица.

По словам пресс-секретаря "Алтайлеса", древесину в Егорьевском районе ещё не рубили, потому что ещё не завершено лесопатологическое обследование и разрешения на вырубку пока нет. И его ещё долго не будет, потому что обследование займёт от года до двух лет, отметила Лисица. До этого времени никаких рубок в Егорьевском районе точно не случится. Когда все процедуры будут пройдены, переработчики посмотрят, для чего можно использовать древесину — только для дров или для чего-то ещё.

Напомним, что последний мощный пожар в Егорьевском районе бушевал с 19 по 23 июня, он раскинулся на площади 9,7 тысячи гектаров, что сделало его крупнейшим за последнее время. Пламя даже подошло близко к населённым пунктам, но его удалось вовремя локализовать. Прочитать, как тушили пожар, можно здесь.