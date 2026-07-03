В Алтайском крае будут судить мужчину за попытку подкупа присяжных

Мужчина являлся сожителем женщины, осужденной за особо тяжкое преступление

03 июля 2026, 09:46, ИА Амител

Зал суда / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о вмешательстве в деятельность суда. Перед судом предстанет житель Ярового, который, по версии следствия, пытался склонить присяжных заседателей к даче ложных показаний во время рассмотрения апелляции по делу своей сожительницы. Как сообщили в пресс-службах СУ СК России по Алтайскому краю и прокуратуры региона, события произошли в октябре 2025 года.

По данным следствия, мужчина являлся сожителем женщины, осужденной за особо тяжкое преступление. После того как обвинительный приговор был обжалован, он узнал, что присяжных планируют допросить в ходе апелляционного рассмотрения дела.

Следствие считает, что, желая добиться отмены приговора и освобождения сожительницы, обвиняемый связался по телефону с несколькими присяжными заседателями. Он убеждал их сообщить суду ложные сведения о якобы допущенных процессуальных нарушениях и, по версии правоохранителей, предлагал за это денежное вознаграждение.

В Следственном комитете отметили, что присяжные отказались от противоправных предложений, а действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении жителя Ярового возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Расследование завершено. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах напомнили, что любые попытки оказать давление на участников судебного процесса являются уголовно наказуемыми. Санкция ч. 1 ст. 294 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.