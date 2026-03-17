Экс‑менеджер ветфирмы попалась на подкупе алтайских ветработников на 800 тысяч рублей

Чтобы увеличить объемы продаж фирмы и личные результаты, обвиняемая прибегла к коммерческому подкупу сотрудников сельскохозяйственных организаций

17 марта 2026, 09:57, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае началось судебное разбирательство в отношении экс‑менеджера организации, обвиняемой в коммерческом подкупе. Информацию об этом распространила пресс‑служба следственного управления СК России по региону.

Согласно материалам следствия, в период с 2022 по 2024 год женщина работала в фирме, занимающейся продажей ветеринарных препаратов. Чтобы обеспечить рост личных продаж и в коммерческих интересах компании она регулярно передавала денежные вознаграждения сотрудникам трех сельскохозяйственных предприятий Алтайского края.

В обмен ветеринарные врачи и зоотехники организовывали закупку продукции именно у той компании, которую представляла обвиняемая. Совокупный размер переданных незаконных вознаграждений превысил 800 тысяч рублей.

В рамках обеспечительных мер следователь ходатайствовал об аресте имущества подозреваемой на сумму 1,8 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 204 УК РФ и пунктом "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), направлено в суд для рассмотрения по существу.