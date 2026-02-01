В Алтайском крае на поддержку ветеранов труда направят 5,3 млрд рублей

В 2025 году это звание получили шесть тысяч жителей региона

01 февраля 2026, 17:38, ИА Амител

В Алтайском крае на поддержку ветеранов труда в 2026 году направят 5,3 млрд рублей. Средства пойдут на ежемесячные денежные выплаты и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом в мессенджере Max сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

С 1 января размер ежемесячной выплаты ветеранам труда составляет 935 рублей. Деньги перечисляются автоматически — без подачи заявлений, сразу после присвоения звания. Такой порядок действует в крае с 2022 года.

По данным властей, в 2025 году почетные звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края" получили шесть тысяч жителей региона. Из них 1761 человек стал ветераном труда федерального уровня, еще 4239 — ветеранами труда Алтайского края.

«Кстати, в середине января ветеранами труда стали 20 жителей Рубцовска и Рубцовского района. Среди них Наталья Разгуляева, преподаватель математики в аграрно-промышленном техникуме. В сфере образования она работает более 30 лет. Говорит, что главное в ее профессии — увлечь детей, чтобы им хотелось учиться. Такие педагоги вдохновляют на серьезные достижения мальчишек и девчонок по всему краю», — написал Виктор Томенко.

Помимо денежных выплат, ветераны труда в Алтайском крае имеют право на дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также 50-процентная скидка на проезд в пригородном железнодорожном и водном транспорте в период действия сезонных тарифов. В 2025 году средняя стоимость зубопротезирования в регионе составляла 15,1 тысячи рублей.

Подать заявление на присвоение звания "Ветеран труда" или "Ветеран труда Алтайского края" можно через портал "Госуслуги".