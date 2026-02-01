В Алтайском крае на поддержку ветеранов труда направят 5,3 млрд рублей
В 2025 году это звание получили шесть тысяч жителей региона
01 февраля 2026, 17:38, ИА Амител
В Алтайском крае на поддержку ветеранов труда в 2026 году направят 5,3 млрд рублей. Средства пойдут на ежемесячные денежные выплаты и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом в мессенджере Max сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
С 1 января размер ежемесячной выплаты ветеранам труда составляет 935 рублей. Деньги перечисляются автоматически — без подачи заявлений, сразу после присвоения звания. Такой порядок действует в крае с 2022 года.
По данным властей, в 2025 году почетные звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края" получили шесть тысяч жителей региона. Из них 1761 человек стал ветераном труда федерального уровня, еще 4239 — ветеранами труда Алтайского края.
«Кстати, в середине января ветеранами труда стали 20 жителей Рубцовска и Рубцовского района. Среди них Наталья Разгуляева, преподаватель математики в аграрно-промышленном техникуме. В сфере образования она работает более 30 лет. Говорит, что главное в ее профессии — увлечь детей, чтобы им хотелось учиться. Такие педагоги вдохновляют на серьезные достижения мальчишек и девчонок по всему краю», — написал Виктор Томенко.
Помимо денежных выплат, ветераны труда в Алтайском крае имеют право на дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также 50-процентная скидка на проезд в пригородном железнодорожном и водном транспорте в период действия сезонных тарифов. В 2025 году средняя стоимость зубопротезирования в регионе составляла 15,1 тысячи рублей.
Подать заявление на присвоение звания "Ветеран труда" или "Ветеран труда Алтайского края" можно через портал "Госуслуги".
17:54:05 01-02-2026
Из этих миллиардов прибавили 35руб. Было 900
20:47:24 01-02-2026
Гость (17:54:05 01-02-2026) Из этих миллиардов прибавили 35руб. Было 900... Видимо, у нас инфлякция меньше 4% ?
18:23:50 01-02-2026
На бесплатное зубопротезирование сегодня подошла только очередь тех, кто записывался в октябре 2003 года. Когда своей очереди дождёшься и протезировать уже будет нечего и некому. (((
20:45:29 01-02-2026
Гость (18:23:50 01-02-2026) На бесплатное зубопротезирование сегодня подошла только очер... Это точно, когда мне предложили встать в очередь на протезирование, я отказался, сказал, что наверное не доживу...
19:26:33 01-02-2026
Читать противно. 35 р добавили ужас и позор. Расскажите это европейцам они хоть похохочут от этой льготы . И с зубами не лгите. У кого звание после 17 года уже не ремонтируют зубы льготу сняли. Не надо врать
20:34:49 01-02-2026
Прибавка к ЕДВ 35 рублей, что на них можно купить или оплатить?
00:36:28 02-02-2026
еще много льгот по квартплатам, отличное нововведение
08:02:11 02-02-2026
Гость (00:36:28 02-02-2026) еще много льгот по квартплатам, отличное нововведение... Не перечислите какое точно,а то не в курсе