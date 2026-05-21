Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности до 25 мая

В большинстве районов края ожидается пожароопасность четвертого класса

21 мая 2026, 21:38, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на фоне похолодания и ночных заморозков синоптики объявили штормпрогноз из-за высокой пожароопасности. По данным специалистов, с 22 по 25 мая в регионе сохранится высокий риск природных возгораний.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в большинстве районов края ожидается пожароопасность четвертого класса, а в западной части региона местами прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и отказаться от использования открытого огня.

В МЧС рекомендуют не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор, не бросать непотушенные сигареты и избегать использования открытого огня рядом с растительностью. Также взрослых просят следить за детьми и не допускать игр с огнем.

При этом ранее, 18 мая, на территории Алтайского края отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление губернатор Виктор Томенко подписал 15 мая. Решение объяснили стабилизацией ситуации с природными пожарами в регионе.