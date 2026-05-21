Когда вернется долгожданное тепло в Алтайский край?

При просмотре прогноза рисуется такая картинка — регион пригреют солнечные лучи, а небо частично прояснится

21 мая 2026, 17:07, ИА Амител

Тепло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае, по данным World-Weather.ru, в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, пасмурная погода и температура до +17 градусов. Однако резкое потепление может произойти 26 мая.

«Термометры начнут показывать до +23 градусов, небо частично прояснится. А с 27 мая наступит долгожданная летняя жара: температура начнет достигать +27 градусов, регион пригреют солнечные лучи» — такая картинка рисуется при просмотре прогноза.

Осадков с 25-го по 31-е число не ожидаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжаются заморозки: до -5 градусов похолодает 22 и 23 мая. Будет преимущественно без осадков, местами небольшие дожди.