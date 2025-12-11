В Алтайском крае начали создавать предгорный геопарк, который объединит "ключевые объекты"

О создании геопарка говорили еще в 2018 году

11 декабря 2025, 16:25, ИА Амител

Долина Алтая / Фото: amic.ru / Причиненко К.

В АО "Курорт Белокуриха" начали работу по созданию геопарка в предгорьях Алтая, в который войдут природные объекты Алтайского, Смоленского и Солонешенского районов. Об этом сообщает региональное управление по туризму.

«Идея объединяет ключевые природные, геологические и археологические объекты предгорий Алтая в единую туристическую территорию. В перспективе геопарк свяжет Белокуриху, территорию природного парка "Предгорье Алтая" и районы в направлении Денисовой пещеры», – пишет Алтайтурцентр.

Инициаторы проекта АО "Курорт Белокуриха" готовили его полтора года, изучали опыт геопарков, получивших статус объектов ЮНЕСКО, консультировались со специалистами, разрабатывали концепцию. Наконец, решение о старте проекта было принято. На первом этапе предстоит обосновать наличие объектов геологической истории и четко определить границы территории.

Авторы проекта уверены, что создание парка станет драйвером для туристического, экономического и инфраструктурного развития предгорий. Сейчас в эти места приезжает 300 тысяч туристов в год.

О планах по созданию геопарка вокруг Белокурихи сообщали еще в 2018 году. Инициативе предшествовали исследования геологов, которые нашли рядом с курортом уникальные памятники природы, месторождения полезных ископаемых и следы тектонического движения земной коры.

Геопарк – это территория, имеющая особый охраняемый статус, где наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились в массовом порядке ископаемые останки доисторических животных. В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.