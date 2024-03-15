В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели
В регионе ожидается резкое ухудшение погоды днем 16 марта
15 марта 2024, 14:33, ИА Амител
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на день 16 марта и ночь 17 марта из-за ухудшения погодных условий. В регионе усилится ветер, пройдут обильные снегопады и поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Местами его порывы достигнут отметок 25-28 м/с. Будет идти снег и мокрый снег, местами возможны осадки сильной интенсивности. Кроме того, поднимутся метели", – уточнила эксперт.
Также на выходных передают гололедные явления. На дорогах будет сильная гололедица и снежные заносы.
Температура воздуха в ночь на 16 марта будет колебаться от -7 до-12°С, местами похолодает до -17°С. Днем в субботу синоптики прогнозируют -3...+2°С. В ночь на 17 марта обещают -2...-7°С, днем воздух прогреется до -1... +4°С.
14:45:26 15-03-2024
Амик дорогой уточни,а дороги какие закроют нет. В нэте не нашёл,а то на авто еду,может знаешь.
20:11:09 15-03-2024
гость (14:45:26 15-03-2024) Амик дорогой уточни,а дороги какие закроют нет. В нэте не на... Пока про закрытие дорог информации нет, но по данным МЧС наибольшее усиление ветра прогнозируется в Бийском, Заринском, Залесовском, Зональном, Калманском, Краснощёковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Курьинском, Первомайском, Петропавловском, Топчихинском, Целинном и Чарышском районах, в г. Барнауле.