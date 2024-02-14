В Алтайском крае ограничили движение на восьми трассах из-за непогоды
На пяти проезд разрешен только легковым автомобилям, еще на трех — запрещен для всех
14 февраля 2024, 16:42, ИА Амител
Дорога в снегу / Фото: pxhere.com
Три трассы полностью перекрыты и еще на пяти действуют ограничения в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Сейчас движение всех видов транспорта остановлено на автодорогах:
- К-26 от Рубцовска до Староалейского;
- К-18 от Усть-Калманки до Чарышского;
- А-322 от Барнаула до Рубцовска.
Ограничения движения для грузовых автомобилей и общественного транспорта действуют на трассах:
- Р-256 от поселка Нового до Бийска;
- К-08 от Крутихи до Славгорода;
- К-22 от Баево до Знаменки;
- К-23 от Романово до Камня-на-Оби;
- К-25 от Завьялово до Благовещенки.
Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.
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