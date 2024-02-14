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В Алтайском крае ограничили движение на восьми трассах из-за непогоды

На пяти проезд разрешен только легковым автомобилям, еще на трех — запрещен для всех

14 февраля 2024, 16:42, ИА Амител

Дорога в снегу / Фото: pxhere.com
Дорога в снегу / Фото: pxhere.com

Три трассы полностью перекрыты и еще на пяти действуют ограничения в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Сейчас движение всех видов транспорта остановлено на автодорогах:

  • К-26 от Рубцовска до Староалейского;
  • К-18 от Усть-Калманки до Чарышского;
  • А-322 от Барнаула до Рубцовска.

Ограничения движения для грузовых автомобилей и общественного транспорта действуют на трассах:

  • Р-256 от поселка Нового до Бийска;
  • К-08 от Крутихи до Славгорода;
  • К-22 от Баево до Знаменки;
  • К-23 от Романово до Камня-на-Оби;
  • К-25 от Завьялово до Благовещенки.

Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.

дорожное движение

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