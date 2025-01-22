В Алтайском крае открыли для движения две дороги после завершения метели

Остается закрытой одна трасса

22 января 2025, 16:45, ИА Амител

Метель на алтайской трассе / Фото: t.me/mintrans22

В Алтайском крае открыли для движения две дороги регионального значения – до Славгорода и Нижней Суетки, сообщает региональное МЧС.

"К-22 от с. Баево до н.п. Славгород (с 87 по 251 км) и К-37 от н.п. Благовещенка до н.п. Нижняя Суетка (с 0 по 60 км)", – уточнили в "Алтайавтодоре".

Остается закрытой дорога регионального значения К-08 от с. Крутиха до н.п. Славгород (с 0 по 204 км) для грузового и пассажирского транспорта. Напомним, дороги закрывали в связи с ухудшением погодных условий.