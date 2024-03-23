"Барнаул скорбит". Франк выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава города отметил, что совершившие бесчеловечный акт понесут заслуженное наказание

23 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшем вечером 22 марта, сообщает мэрия.

"Произошла страшная трагедия. В результате террористического акта погибли мирные жители, многие получили ранения. Барнаул скорбит вместе со всей страной. От имени всех барнаульцев, от себя лично выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы твердо верим в то, что те, кто совершил этот жестокий и бесчеловечный акт, понесут заслуженное наказание", – отметил Франк.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным погибших и пострадавших во время теракта, а депутат Госдумы от региона Даниил Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", причастных к убийству людей.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. Количество жертв, к сожалению, может увеличиться.