В Алтайском крае потушили 28 пожаров за сутки

Всего пять возгораний из этого числа случилось в жилом секторе

15 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Сотрудники МЧС на природном пожаре / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 14 апреля потушили 28 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа только пять возгораний случилось в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.

На прошлой неделе спасатели заявили о росте количества ландшафтных пожаров в регионе. С 12 апреля в крае начался пожароопасный сезон.

В 2024 году в тушении лесных пожаров задействуют 1,5 тысячи человек и более 700 единиц техники.