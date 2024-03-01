В Алтайском крае продолжает падать заболеваемость ОРВИ

За предыдущую неделю в регионе зафиксировали меньше 20 тысяч заболевших

01 марта 2024, 10:05, ИА Амител

В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На неделе с 19 по 25 февраля в крае зарегистрировали 19,8 тыс. случаев заболевания – на 14,6% меньше, чем неделей ранее.

Для сравнения: с 12 по 18 февраля выявили 23,2 тыс. заболевших, что также было на 14% меньше, чем за предыдущие семь дней.