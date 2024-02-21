Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае

По итогам прошедшей недели люди стали болеть на 14% реже

21 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ / Фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю заявило о снижении темпов роста заболеваемости ОРВИ в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты подсчитали, что на неделе с 12 по 18 февраля в крае зарегистрировали 23,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ – это на 14% меньше, чем неделей ранее.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа A, а также вирусов негриппозной этиологии: риносинцитиальных вирусов, риновирусов, аденовирусов и метапневмовирусов", – говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала, что традиционно ОРВИ больше болеют дети – их среди всех заразившихся 60%.