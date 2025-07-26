В Алтайском крае с весны от укусов клещей пострадало 7,5 тысячи человек

За минувшую неделю членистоногие присосались к 69 жителям

26 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Marino Linic / unsplash.com

В Алтайском крае с конца марта 2025 года от присасывания клещей пострадало 7499 жителей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из этого числа 2243 человека – барнаульцы.

«[Из числа всех пострадавших] зарегистрировано 262 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 41 ребенка), 42 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у двух детей) и 57 случаев – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей в возрасте до 14 лет)», – говорится в сообщении.

За минувшую неделю с жалобами на укусы клещей в поликлиники обратились 69 человек – на два меньше, чем неделей ранее.

Специалисты подчеркивают: сейчас в Алтайском крае наблюдается снижение активности и численности этих членистоногих, однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.