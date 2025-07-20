В Алтайском крае снижается активность клещей, но жителей призывают не расслабляться
С марта от укусов этих членистоногих пострадало больше 7,4 тысячи человек
20 июля 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 71 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7430 жителей, из них 2224 – барнаульцы.
"Зарегистрирован 261 случай с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 41 ребенка), 41 случай с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у одного ребенка) и 56 случаев – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей в возрасте до 14 лет)", – рассказали в управлении.
Несмотря на снижение активности клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, так как риск пострадать от этих паукообразных сохранится в течение всего теплого времени года.
Для защиты от клеща рекомендуют:
- надевать закрытую одежду – длинные рукава, брюки заправлять в носки;
- наносить репелленты от клещей на одежду и кожу;
- избегать высокой травы и кустарников, ходить по тропинкам;
- тщательно осматривайте тело и одежду после прогулки;
- сразу снимать и стирать одежду после прогулки на природе.
Комментарии 0