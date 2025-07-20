В Алтайском крае снижается активность клещей, но жителей призывают не расслабляться

С марта от укусов этих членистоногих пострадало больше 7,4 тысячи человек

20 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Marino Linic / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 71 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7430 жителей, из них 2224 – барнаульцы.

"Зарегистрирован 261 случай с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 41 ребенка), 41 случай с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у одного ребенка) и 56 случаев – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей в возрасте до 14 лет)", – рассказали в управлении.

Несмотря на снижение активности клещей, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, так как риск пострадать от этих паукообразных сохранится в течение всего теплого времени года.

Для защиты от клеща рекомендуют: