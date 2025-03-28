В Алтайском крае создали госбюро, где будут бесплатные юридические консультации

Но получить их смогут не все

28 марта 2025, 07:14, Александра Черданцева

Юристы / Фото: rawpixel.com на Freepik

Решением депутатов регионального Заксобрания в Алтайском крае создали Государственное юридическое бюро. Подобные органы есть уже в 53 регионах страны, теперь – и на Алтае. Рассказываем, зачем нужна такая структура и кто сможет получить там консультации юристов бесплатно.

Что такое юридическое бюро и зачем оно нужно?

"Мы долго определялись, нужно ли оно нам. Но решили все-таки попробовать. Государственное юридическое бюро – это краевое учреждение, но работать оно будет пока только в Барнауле и заниматься только оказанием бесплатной юридической помощи", – пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.Жители остальных городов и районов будут получать консультации как и раньше: у адвокатов и юристов на местах. А также в МФЦ, юридических клиниках при высших учебных заведениях, в органах власти.

Итак, специалисты бюро будут оказывать следующую юридическую помощь:

устное и письменное правовое консультирование;

составление заявлений, жалоб и иных документов правового характера;

представительство граждан в судах.

Спрос на бесплатные юридические услуги в Алтайском крае только растет. По данным регионального управления юстиции, в 2024 году поступило более 147 тысяч заявок. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Создание такого органа поддержал и уполномоченный по защите прав граждан в Алтайском крае Антон Васильев. По его словам, сейчас участились случаи мошенничества в данной сфере. Псевдоюристы предлагают свою помощь жителям региона, и все чаще – участникам СВО и членам их семей.

"Берут деньги, иногда это десятки тысяч рублей, и делают работу, которая не имеет никакого результата, либо эти услуги вообще можно было получить бесплатно в органах государственной власти", – пояснил омбудсмен.

Сам он недавно получил три подобных обращения за одну неделю.

"Некоторые ситуации – вопиющие, людей обманывают практически на пустом месте", – подчеркнул Антон Васильев.

Так, и кто сможет обращаться к юристам бесплатно?

Бюро новое, а правила получения бесплатной помощи – старые. По краевому закону бесплатную юридическую помощь могут получить несколько категорий граждан: 19 – по федеральному закону и 14 – по краевому.

В частности, это:

медицинские работники;

педагоги;

участники СВО и их близкие;

ветераны боевых действий;

инвалиды третьей группы;

многодетные семьи;

люди, лишенные родительских прав;

представители коренных малочисленных народов и другие категории граждан.

При этом почти все эти категории могут получать помощь именно по вопросам защиты своих "профильных" прав. Например, педагоги – по защите чести и достоинства, многодетные семьи – по вопросам обеспечения прав детей.

"В Алтайском крае порядка 700 тыс. человек имеют право обратиться за защитой своих законных прав и интересов. Единственная просьба к разработчикам – не останавливаться на достигнутом. Создаваемое Госюрбюро будет дислоцироваться в Барнауле, работать в нем будут семь человек. Но большее количество жителей региона проживает не в Барнауле. Поэтому чрезвычайно важно опыт создания этого органа экспортировать на другие муниципалитеты края", – добавил депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов.

По его словам, жителям сел бывает очень сложно получить бесплатную юридическую помощь.

Фото: Freepik