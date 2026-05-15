В Алтайском крае спасли пенсионерку при пожаре в жилом доме
Пламя успело повредить кровлю, стены, перекрытия и личные вещи жильцов
15 мая 2026, 12:44, ИА Амител
В Волчихе утром 15 мая произошел пожар в частном доме. Во время возгорания пострадала пожилая женщина — сотрудники МЧС спасли ее из горящего здания и передали медикам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в одном из частных домов села. Пламя успело повредить кровлю, стены, перекрытия и личные вещи жильцов.
Пожарные эвакуировали из дома пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали.
Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть спасателей и три автоцистерны.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
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