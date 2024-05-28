В Алтайском крае построят огромный склад стоимостью 5 млрд рублей
Первую очередь на 35 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в этом году, а две трети площадей уже законтрактовали
28 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Крупный складской комплекс на 90 тысяч квадратных метров построят в Алтайском крае до конца 2026 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании IBC Global, стоимость проекта составит 5 млрд рублей.
Складской комплекс разместится вблизи Чуйского тракта и железнодорожных путей. В компании подчеркнули, что в прошлом году регион столкнулся с высоким спросом на складскую недвижимость: с января по ноябрь администрация Барнаула выдала свыше 40 разрешений на постройку складов.
Как рассказал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, первая очередь рассчитана на 35 тысяч квадратных метров – их введут в эксплуатацию уже в третьем квартале этого года. Вторая очередь строительства завершится в третьем квартале 2026 года – в это время в эксплуатацию введут еще 52 тысячи квадратных метров. Высота складирования составит 12 метров при нагрузке 8 тонн на 1 квадратный метр пола. В компании подчеркивают, что две трети площадей уже законтрактованы.
Ахмедзянов добавил, что ранее в Алтайском крае активно строили жилые дома и офисы, а сам регион позиционирует себя как туристическая зона. Однако в этом году наблюдается тенденция к развитию онлайн-ретейла в регионах. Кроме того, в крае расширяется география складских помещений, в том числе и для маркетплейсов. Это связано с наличием автомагистралей, соединяющих РФ с Монголией и Казахстаном, а также железной дороги, которая связывает центр Азии с Транссибирской магистралью. Эти направления стали приоритетными в последние несколько лет.
07:59:53 28-05-2024
Будем продолжать торговать? Производство планируется?
08:18:28 28-05-2024
dok_CФ (07:59:53 28-05-2024) Будем продолжать торговать? Производство планируется?... Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя? Это не производственная территория: здесь далекое транспортно-логистическое плечо для любых рынков сбыта, здесь нет платежеспособного спроса, здесь нет генерации дешевой энергии, здесь нет достаточного количества обученного производственного персонала. Это аграрная и туристическая территория. Максимум какое производство возможно - это сельхозпереработка и производство продуктов питания. Так они и сейчас уже развиты. Вот вы кукарекаете про производство, а сами ноль понимания специфики вопроса.
08:44:50 28-05-2024
Гость (08:18:28 28-05-2024) Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя? Это не... Как то при Советской власти всё было, производилось, продавалось даже во многие страны. Может нужно не "кровати двигать", а глупые "головы рубить"?
p.s. По стилистике и оскорблениям видно "хранителя" режима, прикорытника
10:07:01 28-05-2024
Гость (08:44:50 28-05-2024) Как то при Советской власти всё было, производилось, продава... При советской власти было плановое производство, там экономические критерии никого не волновали. Сейчас принципиально иная экономическая модель. Если вы этого не понимаете, то вас искренне жаль. Продавалось во многие страны: по разнарядке поставлялось в директивном порядке в страны соцблока. Это не было честной конкуренцией, это была поставка по разнарядке. А нужен товар или не нужен - неважно. И ваши обороты типа "хранитель режима" или "прикорытник" выдают в вас сумасшедшего последователя существования СССР) вас лечить надо. Возможно, током.
12:21:44 28-05-2024
" выдают в вас сумасшедшего"
Какая у (в)ас специализация, позволяющая ставить такой диагноз? Или это приобретенное чувство вершителя судеб? Но это лечится, не переживай.
08:51:48 28-05-2024
Гость (08:18:28 28-05-2024) Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя? Это не... Вынужден признать-ты прав мой друг...
10:21:19 28-05-2024
Гость (08:18:28 28-05-2024) Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя? Это не...
Господи, да откуда вы такие умники народились...
09:39:33 28-05-2024
Гость (08:18:28 28-05-2024) Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя? Это не... вам виднее с мягкого дивана!
09:47:46 28-05-2024
За чей счёт? Барнаула или опять краевого бюджета?
09:58:11 28-05-2024
Где именно склад строится?
10:19:31 28-05-2024
Греф продолжит ваши вклады вкладывать🤗а вам смешные проценты платить
11:26:51 28-05-2024
Очень забавно. Обычно большие склады потом горят и отмывание денег обеспечено. Кто его знает было ли что такое на складе, не было ли...
13:20:39 28-05-2024
Наконец-то с валдберриса штаны быстро приходить будут.
14:24:03 28-05-2024
Скажем дружно - ..... нужно! И грифон и все эти плейсы отрицательно влияют и на инфляцию в том числе. А вообще с семибанкирщиной надо кончать. И очень жестко их пересмотреть - приватизировать в государственные банки! Иначе эта вакханалия не прекратится!
14:41:43 28-05-2024
гость (14:24:03 28-05-2024) Скажем дружно - ..... нужно! И грифон и все эти плейсы отриц... Бред полный, сразу видно дилетанта кухонного. Склад региональный такой очень нужен, в первую очередь для маркетплейсов, с ним сроки поставки товаров многих сократятся в разы. А то как найдешь что нужное на Озоне или Инструментах - так ждать неделю или больше, это очень долго и многие отказываются.
14:35:59 28-05-2024
Что ты здесь собираешься производить кроме геморроя?
здесь можно делать шахты бункеры. Регион занимает почти идеальное положение в центре материка
Даже при очень разрушительном событии -астероиде итд итп глубина даже в 50 метров обеспечит 100% выживаемость