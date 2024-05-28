В Алтайском крае построят огромный склад стоимостью 5 млрд рублей

Первую очередь на 35 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в этом году, а две трети площадей уже законтрактовали

28 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Складское помещение / Фото: unsplash.com

Крупный складской комплекс на 90 тысяч квадратных метров построят в Алтайском крае до конца 2026 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании IBC Global, стоимость проекта составит 5 млрд рублей.

Складской комплекс разместится вблизи Чуйского тракта и железнодорожных путей. В компании подчеркнули, что в прошлом году регион столкнулся с высоким спросом на складскую недвижимость: с января по ноябрь администрация Барнаула выдала свыше 40 разрешений на постройку складов.

Как рассказал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, первая очередь рассчитана на 35 тысяч квадратных метров – их введут в эксплуатацию уже в третьем квартале этого года. Вторая очередь строительства завершится в третьем квартале 2026 года – в это время в эксплуатацию введут еще 52 тысячи квадратных метров. Высота складирования составит 12 метров при нагрузке 8 тонн на 1 квадратный метр пола. В компании подчеркивают, что две трети площадей уже законтрактованы.

Ахмедзянов добавил, что ранее в Алтайском крае активно строили жилые дома и офисы, а сам регион позиционирует себя как туристическая зона. Однако в этом году наблюдается тенденция к развитию онлайн-ретейла в регионах. Кроме того, в крае расширяется география складских помещений, в том числе и для маркетплейсов. Это связано с наличием автомагистралей, соединяющих РФ с Монголией и Казахстаном, а также железной дороги, которая связывает центр Азии с Транссибирской магистралью. Эти направления стали приоритетными в последние несколько лет.