В Алтайском крае в марте 2026 года впервые пройдет акция "Ночь в театре"

Мероприятие состоится 27 марта. Можно будет пообщаться с любимыми артистами

04 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Театр драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

Всероссийская акция "Ночь театрального искусства" пройдет впервые в Алтайском крае в 2026 году. Мероприятие, инициатором которого стал Союз театральных деятелей РФ, запланировано на 27 марта. Об этом журналистам сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

В рамках акции зрители смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, читках пьес и, самое главное, – пообщаться с любимыми артистами.

В целом 2026 год, по словам Елены Безруковой, будет посвящен театру. 17 января впервые в регионе пройдет День актера. Также с размахом будут отмечать 85-летие Валерия Золотухина.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение по подготовке и проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Одним из мероприятий плана является всероссийская акция "Ночь театрального искусства", которая состоится 27 марта 2026 года. Ее цель – объединить театральные площадки по всей стране в единый культурный формат, привлечь в театры новую аудиторию, подчеркнуть вклад СТДРФ в развитие культуры и поддержать театральную отрасль в регионах.