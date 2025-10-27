Из Индии и с парада Победы — на зону. Истории осужденных, которые играют в тюремном театре

В 2025 году появился проект, по которому театральные режиссеры ставят спектакли с заключенными. Пилотным регионом стал Алтайский край

27 октября 2025

Заключенные ИК № 10 Рубцовска на сцене / Фото: amic.ru, "Амител"

Исправительная колония строгого режима № 10 в Рубцовске – довольно мрачное место. Лязгающие железные двери, колючая проволока, вход только по пропускам через металлодетектор, арестанты в черных робах. Между тем и здесь продолжается жизнь. Люди работают, читают книги, учат языки и занимаются творчеством – играют в оркестрах, поют песни и даже пробуют себя в роли театральных актеров. Для последних в 2025 году запустили федеральный проект "Театр за чертой. Точка свободы". Профессиональный театральный режиссер приезжает в колонию и ставит спектакль вместе с арестантами. Алтайский край стал пилотным регионом, где запустили этот проект. Корреспондент amic.ru съездил в рубцовскую ИК-10, увидел, кто играет в тюремных постановках, и узнал, зачем театр нужен осужденным.

"Желание не потерять себя"

Вот уже несколько месяцев к рубцовским осужденным приезжает режиссер-постановщик Алтайского музыкального театра Алексей Хорьков. Он поставил несколько спектаклей в разных колониях, в том числе в ИК-10. И все – по новому проекту "Театр за чертой. Точка свободы".

«Проект дает возможность осужденным оставаться социализированными. Я бы сформулировал это как желание не потерять себя. Возможно, кто-то найдет для себя ответы в постановке, и это поможет человеку на другом этапе его жизни», – считает Алексей Хорьков.

Алексей Хорьков / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

По словам режиссера, на предложение поработать с арестантами он согласился сразу. Ведь такой опыт учит "находить общий язык с людьми, у которых абсолютно другое понимание жизни". Алексей Хорьков признается – когда он в первый раз ехал в исправительную колонию, страха перед преступниками у него не было. Но было волнение.

«Ты не понимаешь – будет ли диалог, получится ли как-то увлечь людей, будут ли они готовы. Первая встреча с осужденными была у меня в колонии № 5 Рубцовска, где сидят "первоходы". Пасмурная погода, мы заходим в ДК – все очень смурно. Я встречаюсь с заключенными и не знаю, с чего начать. Сложно слова подобрать», – вспоминает Хорьков.

Постепенно слова режиссер все-таки нашел, и приезд уже в колонию № 9 был куда проще, признается он. Заключенным Хорьков предложил поставить спектакль по творчеству писателя Василия Шукшина – "о человеке, у которого прошла жизнь". А именно: режиссер соединил в один сценарий рассказы "Из детских лет Ивана Попова" и произведение "Гоголь и Райка".

«Я им предложил сделать материал о мужчине, который прожил жизнь и ищет ответ на вопрос, как остаться человеком. Я думаю, это их и увлекло. Ведь в театр осужденные идут, потому что здесь можно поговорить о других жизненных обстоятельствах. Можно надеть маску, немного отключиться от окружающего мира, постараться выкинуть свои жизненные обстоятельства», – поделился режиссер.

По признанию Алексея Хорькова, оригинальнее всего к спектаклю подошли как раз в ИК-10. Осужденные написали свой сценарий, соединив произведения Шукшина и комедию "Ревизор" Гоголя. Таким образом, заключенные выступили не только как актеры, но и "как сценографы, сценаристы и драматурги".

Репетиция в ИК № 10 в Рубцовске / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Сестра – в Болливуде, брат – в рубцовской колонии

Во время репетиции заключенные ИК № 10 читают реплики по бумажке, где-то запинаются, но все же стараются играть, натурально показывать эмоции. Вокруг – вместительный темноватый актовый зал с сидушками-лавочками, как в старой электричке. В следующем году его обещают отремонтировать. Со стен смотрят нарисованные портреты Владимира Высоцкого, актеров Валерия Золотухина и Алексея Булдакова и самого Василия Шукшина. Здесь они – главные, культурные "надзиратели".

Надзирает и режиссер, который то и дело подсказывает заключенным, что делать – куда подвинуть стол, где сказать громче, а где – тише. В перерывах между сценками арестанты обсуждают, кто похож на Золотухина, улыбаются, даже шутят и на короткий миг будто забывают о том, что находятся в колонии. А впереди – несколько тягучих лет заключения.

Среди арестантов на сцене внешне выделяется индус Мухаммад Навик – молодой стеснительный парень в очках. Он приехал в Барнаул из индийской столицы Дели, чтобы учиться в медицинском университете на терапевта, и никак не ожидал, что попадет в российскую колонию. Первый курс прошел спокойно. Но на втором курсе – шел октябрь 2021 года – Мухаммад получил во "ВКонтакте" предложение раскладывать закладки. Согласился – и уже через неделю попался.

«Меня родители уговорили отправиться учиться в Россию, в АГМУ. Многие индусы приезжают, потому что сюда легче попасть на платное обучение, чем в Индии, и дешевле учиться. Не знаю, почему согласился пойти работать закладчиком. Может, чтобы не просить деньги у мамы. Глупость просто – мне 19 лет тогда было», – говорил он на хорошем русском, пусть и с заметным акцентом.

Мухаммад Навик / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Навик получил семь лет колонии, два года из которых успел отсидеть в СИЗО. После приговора прошло еще два года – а это уже четыре долгих года в заключении в другой стране. По словам парня, сначала ехать в русскую колонию было страшно, ведь в американских фильмах российские тюрьмы – это всегда лагерь в снежной тайге, с жалкими бараками, лающими собаками, озлобленными зэками и нечеловеческим, рабским трудом. В итоге колония оказалась совсем не ГУЛАГом, хоть в кабинете начальника ИК-10 и висит картина со Сталиным и Берией.

«Я ожидал худшего, конечно, но тут более-менее нормально. Раньше я судил по американским фильмам, где все сидят за решетками, как обезьяны. Но здесь сильно все не так, как там. Да и я адаптировался. С местными нормально общаюсь, так как у меня изначально европейский менталитет. И даже когда я жил в Индии, то сильно отличался от обычных индусов», – поделился Навик.

Времени в колонии он даром не теряет. Раньше Мухаммад играл в оркестре на баритоне утром и вечером. Однако когда понадобились работники на пошив одежды, оркестр распался, но остался театр. Мухаммад, недолго думая, решил испытать себя на сцене. Тем более это в крови, ведь его младшая сестра – актриса. Четыре года назад девушка уехала из Дели в Мумбай и начала играть в Болливуде.

«Сестра снималась в индийских "ментовских" сериалах наподобие русского "Следа". Но два месяца назад она получила свой первый крупный фильм. Я созваниваюсь с ней, с мамой раз или два раза в месяц – иногда по видео, иногда по аудио. Ждут они меня, конечно. Но "свиданка" у нас была только раз – мама приезжала, когда я был в СИЗО. Она хотела еще приехать, но я попросил не делать этого – далеко и дорого», – рассказал он.

При этом Навик признается, что разговаривать с мамой на хинди ему уже сложно – в рубцовской колонии "язык забывается". Русский Мухаммад знает в совершенстве, но активно учит и другие языки. На английском он читает книги, журналы и газеты, которые получает по почте из Индии. Также параллельно учит немецкий и испанский. Он уверен, что языки ему пригодятся, ведь после отбывания срока (сидеть Навику осталось три года) Мухаммад собирается покинуть Россию и уехать "на первое время" в Индию, а затем – в США.

«В России меня не оставят, да и я уже насмотрелся всего. Теперь более серьезно буду принимать решения и думать перед тем, как что-то сделать. Есть планы трейдером стать, заниматься торговлей, валютами. О семье тоже есть мысли, но смысл тут думать… А про тюрьму я хочу забыть и никому об этом не рассказывать», – задумался он.

"Сохранить в себе человека"

В постановке с Навиком играет и Николай, который также даже не предполагал, что когда-то окажется в колонии. Осудили мужчину по статье 334 УК РФ ("Насильственные действия в отношении начальника"). Николай – бывший солдат, учился в Серпуховском военном институте ракетных войск. В 2016 и 2017 годах он даже участвовал в параде Победы на Красной площади. А до этого, в 2015-м, военный вместе с сослуживцами был на передаче "Поле чудес", поддерживал там друга и выступал с песней.

«На параде Победы в 2017 году я в первую шеренгу попал, с нами командующий ракетными войсками здоровался. Было масштабно и интересно, тренировались с декабря. Спокойно я отмаршировал, за свою строевую подготовку волнения у меня никогда не было. А на "Поле чудес" я ездил, когда у нас один из курсантов победил в исторической олимпиаде. Его пригласили в тройку игроков, и мы туда отправились петь небольшим хором, в зрительном зале сидели. После передачи с барабана поели еду – она настоящая, не бутафорская», – поделился он.

Николай на "Поле чудес" / Скриншот из программы

29 декабря 2023 года Николай отмечал Новый год со своими сослуживцами и командиром. Военные выпили – завязалась драка, в которой Николай сломал командиру нос. Сначала в отношении него возбудили дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", затем статью переквалифицировали на более серьезную – о насилии против начальника. 24 декабря 2024 года Барнаульский гарнизонный суд приговорил солдата к шести годам лишения свободы.

На зоне мужчина не отчаялся, а начал активно заниматься творчеством, чтобы унести из колонии "что-то хорошее".

«Здесь есть возможность развиваться в творческом плане. Я много лет занимаюсь вокалом, здесь продолжаю. Всегда хотел научиться играть на гитаре, и здесь есть осужденные, которые могут с этим помочь. Я состою в кружке корреспонденции, составляю эфиры на местном телевидении. В театр записался, чтобы что-то новое попробовать. Творчество забирает время и помогает сохранить в себе человека, не позволяет зачерстветь. Ведь мы здесь как камни, и если нас не обточить, то мы в камни и превратимся. А я хочу оставаться, каким был, и приобрести полезный опыт, научиться находить подход к любому человеку с разным интеллектуальным багажом и жизненным опытом», – рассказал он.

Можно в колонии и отдохнуть. Для тех, кто работает, имеет положительную характеристику и не попадает под какие-либо взыскания, здесь есть даже кружок любителей видеоигр, где дают раз в неделю один час поиграть в Xbox360, Xbox One или PlayStation 4. Есть и кружок, где можно заняться спортом. Николай рассказывает, что еще в вузе делал становую тягу и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, однако из-за службы у него случился "большой перерыв". Сейчас осужденный снова вспомнил о спорте и намерен участвовать в тюремных соревнованиях.

Николай / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Остается время и на чтение – по словам Николая, в тюрьме он "углубился в русскую литературу" и читает Толстого, Чехова, Достоевского и Тургенева, а также доступные в колонии книги по программированию. Ведь после выхода на свободу Николай планирует стать программистом – во время службы мужчина уже учился программированию на языке Java и получил опыт в этой сфере.

«Мне год оставался до окончания контракта, и в 2022 году я начал думать, куда пойду, учился программированию, покупал курсы. Потом в онлайн-школу поступил и отучился там на разработчика приложений. Когда я находился под следствием, успел устроиться в томскую компанию на удаленку и поработал полгода в банковском проекте. После колонии я собираюсь вернуться в эту сферу», – отметил он.

Кроме того, Николай на воле больше не собирается употреблять алкоголь, ведь он "привел" мужчину в тюрьму.

«Ломаются жизни из-за таких мелочных конфликтов. Алкоголь привел меня сюда, это моя безответственность. Пока находился под следствием, год не употреблял алкоголь и нормально прожил, ничего плохого со мной не произошло. Планирую после освобождения продолжать трезвый образ жизни. Мой папа говорил: "Не видел еще ни одного человека, который сказал бы, что он зря вчера не напился". И это правильный подход. Урок я усвоил», – сказал Николай.

Николай / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Оставшуюся часть жизни потратить не зря"

Другой заключенный уверенно держится на сцене, четко проговаривает реплики, натурально изображает эмоции. Можно подумать, что театр ему не чужд. Павла признали виновным по тяжкой статье, а именно: по части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"). Свою статью Павел называет "стыдной", но настаивает на том, что все вышло случайно.

«Я работал преподавателем в музыкальной школе в Красноярском крае. В 2019 году был в отпуске и пьяный переписывался с одной из учениц по поводу предстоящего концерта – планировал собирать ансамбль из детей. Отправлял фотографии музыкальных инструментов и случайно вместе со всем этим переслал файл с домашним видео с моей девушкой. Понятно, что рабочие моменты надо было обсуждать не в интернете и не в пьяном виде. Но произошло затмение ума под алкоголем. Разбираться никто не стал», – рассказал он.

Павел / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

По словам Павла, по статье ему грозило 20 лет лишения свободы, и к этому сроку он уже морально был готов, но в 2019-м получил 13 лет колонии. Тогда Павлу было 26, сейчас ему 33 года, и шесть с половиной лет мужчина уже отсидел.

«Когда посадили в изолятор, было чувство, что все закончилось. Пожил 26 лет – и хватит. Думал, двадцатку дадут – и финал. Зря учился, работал, к чему-то стремился. Было разочарование. Но потом перенастроился. Там, где была непроглядная тьма, я увидел много перспектив. Понял, что из этого жизненного урока можно вынести что-то положительное и оставшуюся часть жизни потратить не зря», – отметил он.

В колонии Павел начал записывать свою музыку, сделал десять песен на телестудии и свел их на компьютере. По словам собеседника, это дало ему "силы, стремление и целеустремленность". Родственники Павла отправили композиции в три продюсерских центра.

«Я умею играть практически на всех инструментах, кроме духовых. Но всегда боялся песни записывать. Когда попал сюда – понял, что терять мне уже нечего, ведь я уже все потерял. Но есть вариант чего-то достичь. Поэтому начал осваивать запись и сведение. Придумываю партии, записываю, тексты пишу. Тюремной тематики в них нет, мне это чуждо. В основном это о несбывшихся мечтах и о сожалениях. Там много моих переживаний и личных моментов. Правда, когда доделываю песни, они мне не очень нравятся. Я к своему творчеству не очень хорошо отношусь», – отметил он.

Павел / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Театр Павлу и правда знаком не понаслышке. Три курса он заочно отучился в Институте культуры в Барнауле на режиссера театрализованных представлений и праздников, но попал в колонию. В вузе студентов учили в том числе актерскому ремеслу, заметил Павел. Поэтому он может дать совет своим партнерам и по сцене, и по музыкальному кружку.

«Парни обращаются ко мне по сольфеджио, по вокалу. Я как преподаватель что-то подсказываю. По театру мне тоже проще, чем другим, могу дать совет. Кто-то просил научить играть на гитаре. Но пока у всех быстро гаснет огонь в глазах и на следующий урок человек уже не приходит – понимает, что не его. За шесть лет успешных случаев пока не было. А вот по вокалу – были. Желающие петь ребята добивались своего», – отметил он.

По словам Павла, из-за своей глупости и сделанных ошибок он не сможет реализовать все то, что хотел. Мужчина отметил, что покинет колонию в 39 лет, и желание заводить семью у него "вряд ли появится". Осужденный рассказал, что после попадания за решетку его два года ждала девушка. Потом, как это часто бывает, они расстались и больше никаких планов на личную жизнь мужчина не строил. Теперь после освобождения Павел собирается посвятить жизнь исключительно музыке.

«Я потерял много времени здесь. 13 лет – это половина от того, что я прожил на свободе. Поэтому какие-то вещи сделать просто не успею. Желание заводить семью у меня уже вряд ли появится – будет поздно. Хотелось бы заниматься музыкой, гастролировать – если не по России, то хотя бы по Алтайскому краю – это мое. А работа в музыкальной школе изначально была не моим делом. Но работать было негде и я трудился там, где мог», – рассудил он.

По словам Павла, колония может изменить человека и в первую очередь – закалить характер. Говорит: раньше "был трусом", без собранности и решительности, но тюрьма научила его "делать и достигать своих целей без лишних сомнений". Правда, эти уроки обошлись очень дорого.

ИК № 10 в Рубцовске / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Путь на свободу

Несмотря на все трудности, заключенные ИК-10 смогли подготовить спектакль. По словам Алексея Хорькова, в итоге "получилось довольно увлекательное зрелище". Постановку сняли, смонтировали, показали и отправили в УФСИН. В других исправительных учреждениях арестанты также справились с задачей – пусть и с разным успехом. И теперь свои навыки, оставшиеся костюмы и декорации они будут использовать в местных театральных кружках, говорил Хорьков, пока вместе с журналистами покидал территорию зоны.

Кажется, что выйти оттуда просто – нужно пройти всего пару сотен метров, откроется одна калитка, затем другая. Впереди – тесная проходная, через которую пропускают максимум по двое. После – точно в поезде: "Осторожно, двери открываются". И все, свобода – скромный дворик, памятник работникам УФСИН, автомобили, остывающее осеннее солнце, которое будто залило листья своей желтизной. Путь занимает минут 15. Но у заключенных он потребует больше времени – у кого-то три, у кого-то пять, а у кого-то и десять лет. И чтобы осужденный вышел оттуда человеком, нужно, чтобы тюремная Медуза Горгона не превратила его в камень. Избежать этого и поможет творчество.