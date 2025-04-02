В Алтайском крае вырос размер материнского капитала

Теперь региональный маткапитал составляет 91 850 рублей

02 апреля 2025, 15:11, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае размер регионального материнского капитала вырос с 87 625 до 91 850 рублей. Доиндексация маткапитала затрагивает семьи, которые частично или полностью сохранили средства маткапитала, сообщили в регионе.

Решение принято депутатами АКЗС в рамках изменений в закон "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" в соответствии с предложением губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Напомним, глава региона распорядился доиндексировать отдельные социальные выплаты на 5,31% с 1 января 2025 года из-за фактической инфляции в 9,81%. Это уже второе массовое повышение краевых выплат с начала года после проведенной в январе индексации на 4,5%.

С 2011 года региональный материнский капитал получили более 55,9 тысячи многодетных семей, а 44 тысячи из них уже воспользовались этой мерой поддержки.

"На эти цели в регионе направлено порядка 1,6 млрд рублей", – указали в правительстве.

С 2024 года маткапитал назначается на основании данных органов ЗАГС, без подачи заявления. Потратить средства можно на:

улучшение жилищных условий;

оплату образования детей;

покупку товаров и услуг для детей-инвалидов;

газификацию жилья;

денежную выплату семьям с низким доходом (раз в шесть месяцев).

Региональный маткапитал предоставляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Подать заявление можно через "Госуслуги" или в МФЦ.

Более подробную информацию о региональном маткапитале можно найти на сайте Минсоцзащиты в разделе "Если родился третий ребенок".

В феврале глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила ввести прогрессивный размер материнского капитала. По ее мнению, рождение каждого следующего ребенка должно сопровождаться выплатой маткапитала в повышенном размере.