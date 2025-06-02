В Алтайском крае яровой сев выполнили на 85% от плана

Темпы полевых работ на 20% выше, чем в прошлом году

02 июня 2025, 20:45, ИА Амител

Полевые работы в Алтайском крае / Фото: t.me/tomenko_22

Яровой сев в Алтайском крае выполнили на 4,2 млн гектаров – 85% от плана. За неделю аграрии увеличили площадь ярового сева на 0,5 млн гектаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Намеченные объемы выполнены по севу овса, гороха, чечевицы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои, льна масличного, картофеля. Еще ведутся работы на полях с пшеницей, ячменем, гречихой, кукурузой", – говорится в сообщении.

Из незасеянных 750 тысяч гектаров основной объем составляет гречиха (порядка 490 тысяч гектаров), пшеница и ячмень (150 тысяч гектаров), кормовые культуры (суданская трава, кукуруза на силос – около 100 тыс. гектаров).

Темпы полевых работ на 20% выше аналогичного периода прошлого года, отметили в правительстве.

Ранее стало известно, какие районы Алтайского края лидируют по темпам посевной.