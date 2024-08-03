В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 13 пожаров

Только три из них случились в жилом секторе

03 августа 2024, 11:46, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 2 августа потушили 13 возгораний, сообщили в МЧС региона.

"За сутки 2 августа в Алтайском крае ликвидировано 13 пожаров, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара", – рассказали в ведомстве.

Ранее спасатели предупредили, что в крае до 5 августа сохраняется высокая пожароопасность. До этой же даты ожидается и жара выше 30 градусов.