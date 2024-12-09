В Алтайском крае завершился проект "Ростелекома" по цифровой грамотности

Лекции по интернет-безопасности прослушали более 800 человек

09 декабря 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K3m6T

Занятия / Фото: компания "Ростелеком"

В Алтайском крае завершился масштабный волонтерский проект "Мама, папа, я – кибербезопасная семья", организованный алтайским подразделением "Ростелекома" при поддержке барнаульского Центра образовательных инициатив "Равные возможности".

Цель проекта – повысить уровень цифровой грамотности и научить жителей региона безопасному поведению в интернете. С 14 октября по 1 декабря 2024 года в марафоне-квесте приняли участие 107 семей. Победителями стали Филипьевы из Барнаула, набравшие максимальное количество баллов.

Чтобы помочь участникам, организаторы создали обучающий сайт и проводили очные и онлайн-занятия. Однако главным событием марафона стал квест в чат-боте телеграма, который требовалось пройти всей семьей.

"Мы играли вчетвером – я и мои дети. Контролировала процесс младшая Анисья, которой 10 лет. Она напоминала брату Захару и сестре Ульяне о том, что чат-бот прислал очередной вопрос, следила, чтобы мама вовремя отвечала на вопросы для взрослых", – поделилась впечатлениями Елена Филипьева, мама троих детей.По ее словам, кибербезопасность – важная часть их семейной жизни. С детьми и раньше проговаривали эту тему, учили финансовой грамотности. По словам Елены, дети уже сталкивались с фишингом и знают, как себя вести с мошенниками. Она выразила благодарность волонтерам за предоставленную возможность получить новый опыт и знания.

В финале вместе с Филипьевыми соревновались еще десять семей. Победителям вручили умные колонки "Маруся", умные ночники и внешние аккумуляторы. Детям, которые самостоятельно успешно прошли квест, подарили сертификаты на обучение на онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Также 17 ребят получили от компании рюкзаки с фирменной символикой.

Сайт марафона набрал несколько тысяч просмотров. Лекции по интернет-безопасности прослушали 800 человек. Всего за победу боролись 250 участников.

"Сайт марафона за это время стал таким популярным, что мы решили его не закрывать. Он по-прежнему доступен всем, кто хочет узнать полезную информацию о правилах поведения и общения в цифровой среде. Поздравляю победителей квеста и надеюсь, что новые знания пригодятся и детям, и взрослым", – сказала куратор проекта, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

На сайте доступен курс для родителей "Как защитить ребенка от рисков в интернете". По ссылке на платформу "Лицей" подростки могут узнать о цифровом этикете, в разделе DigitaLogia* познакомиться с совместным проектом компании и Центра молодежных и инженерных компетенций "Кванториум" и скачать книги журналиста Станислава Макарова "Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" и "Киберазбуку" от Лаборатории Касперского.

*DigitaLogia ("ДиджитаЛогия")

ПАО "Ростелеком"

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