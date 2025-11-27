В Алтайском нацпарке показали настоящую границу между мирами зимы и осени. Фото

Все смешалось в Сайлюгемском нацпарке в межсезонье

27 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Сайлюгемский нацпарк

На Алтае межсезонье снова проявило себя во всей силе: сотрудники Сайлюгемского национального парка показали редкое природное явление – четкую границу между мирами осени и зимы.

Алтайские ландшафты традиционно поражают контрастами, но именно переходный период делает их особенно выразительными. На одних склонах лежит свежий жемчужный снег, превращающий вершины в серебристые хребты, а всего в нескольких шагах мир остается осенним – с огненными кронами рябин и кленов, еще не успевших сбросить листья.

Животный мир тоже живет на стыке сезонов. Сурки и медведи заканчивают приготовления к долгой зимней спячке, а горные бараны в это же время активно набирают форму перед традиционными боями за внимание самок.

Сайлюгемский парк отмечает: такое природное "раздвоение" длится недолго, но каждый год становится одним из самых впечатляющих зрелищ осени.

