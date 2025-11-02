НОВОСТИОбщество

Битва за сердце дамы. В Алтайских горах сняли брачные игры горных баранов

Аргали занесены в Красную книгу России

02 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Бараны аргали / Фото: Алексей Кужлеков

В Сайлюгемском национальном парке зафиксировали уникальные кадры брачного периода аргали – самых крупных горных баранов планеты. В преддверии зимы самцы вступили в ритуальные бои за внимание самок.

Как отмечают специалисты нацпарка, в брачный сезон аргали превращаются в настоящих романтиков. Самцы бесстрашно бросаются в схватки с соперниками, демонстрируя силу, ловкость и выносливость. Победитель получает не только расположение самки, но и право создать собственный гарем и продолжить род.

В этом году ученые провели плановый учет численности алтайской популяции аргали. Результаты мониторинга будут обнародованы в ближайшее время. Аргали занесены в Красную книгу России, и Сайлюгемский нацпарк является ключевым местом для сохранения этого уникального вида.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:46:20 02-11-2025

У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сражаются...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:49:36 02-11-2025

Гость (09:46:20 02-11-2025) У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сража... Частенько даже не из-за Дамы)), а потому что съели что-то ))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:38 02-11-2025

Гость (09:46:20 02-11-2025) У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сража... Горные или равнинные? 🤔

  -3 Нравится
Ответить
