Битва за сердце дамы. В Алтайских горах сняли брачные игры горных баранов

Аргали занесены в Красную книгу России

02 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Бараны аргали / Фото: Алексей Кужлеков

В Сайлюгемском национальном парке зафиксировали уникальные кадры брачного периода аргали – самых крупных горных баранов планеты. В преддверии зимы самцы вступили в ритуальные бои за внимание самок.

Как отмечают специалисты нацпарка, в брачный сезон аргали превращаются в настоящих романтиков. Самцы бесстрашно бросаются в схватки с соперниками, демонстрируя силу, ловкость и выносливость. Победитель получает не только расположение самки, но и право создать собственный гарем и продолжить род.

В этом году ученые провели плановый учет численности алтайской популяции аргали. Результаты мониторинга будут обнародованы в ближайшее время. Аргали занесены в Красную книгу России, и Сайлюгемский нацпарк является ключевым местом для сохранения этого уникального вида.