Битва за сердце дамы. В Алтайских горах сняли брачные игры горных баранов
02 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
В Сайлюгемском национальном парке зафиксировали уникальные кадры брачного периода аргали – самых крупных горных баранов планеты. В преддверии зимы самцы вступили в ритуальные бои за внимание самок.
Как отмечают специалисты нацпарка, в брачный сезон аргали превращаются в настоящих романтиков. Самцы бесстрашно бросаются в схватки с соперниками, демонстрируя силу, ловкость и выносливость. Победитель получает не только расположение самки, но и право создать собственный гарем и продолжить род.
В этом году ученые провели плановый учет численности алтайской популяции аргали. Результаты мониторинга будут обнародованы в ближайшее время. Аргали занесены в Красную книгу России, и Сайлюгемский нацпарк является ключевым местом для сохранения этого уникального вида.
09:46:20 02-11-2025
У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сражаются...
12:49:36 02-11-2025
Гость (09:46:20 02-11-2025) У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сража... Частенько даже не из-за Дамы)), а потому что съели что-то ))
10:52:38 02-11-2025
Гость (09:46:20 02-11-2025) У нас в городе тоже около пивнушек часто всякие бараны сража... Горные или равнинные? 🤔