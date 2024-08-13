В алтайском поселке бродячие коровы "жуют вывешенное белье и устраивают срач"

Жители поселения "куда только не обращались", но никто не в силах им помочь

13 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Бродячие коровы и лошади / Фото: участница сообщества "Инцидент Барнаул"

Жительница алтайского поселка Малиновое озеро рассказала в паблике "Инцидент Барнаул", что уже несколько лет жители домов не могут справиться с бродячим скотом - коровами и лошадьми.

"Да все бы ничего, но они сжирают насаждения, высаженные людьми возле многоквартирных домов, жуют и сдирают белье, вывешенное сушиться, гадят по всему поселку, вытаскивают все из мусорных ящиков и устраивают срач", - пожаловалась местная жительница.

Женщина отметила, что жители поселка "куда только не обращались", но никто не в силах им помочь.

Ранее жители другого алтайского села сообщили, что разгулявшаяся скотина терроризирует поселение из-за 100 рублей. А в одной из сибирских деревень пожаловались на корову, которая кидается на людей и собак, ломает сельчанам руки и съедает капусту.