В алтайском поселке бродячие коровы "жуют вывешенное белье и устраивают срач"
Жители поселения "куда только не обращались", но никто не в силах им помочь
13 августа 2024, 16:40, ИА Амител
Жительница алтайского поселка Малиновое озеро рассказала в паблике "Инцидент Барнаул", что уже несколько лет жители домов не могут справиться с бродячим скотом - коровами и лошадьми.
"Да все бы ничего, но они сжирают насаждения, высаженные людьми возле многоквартирных домов, жуют и сдирают белье, вывешенное сушиться, гадят по всему поселку, вытаскивают все из мусорных ящиков и устраивают срач", - пожаловалась местная жительница.
Женщина отметила, что жители поселка "куда только не обращались", но никто не в силах им помочь.
Ранее жители другого алтайского села сообщили, что разгулявшаяся скотина терроризирует поселение из-за 100 рублей. А в одной из сибирских деревень пожаловались на корову, которая кидается на людей и собак, ломает сельчанам руки и съедает капусту.
17:54:05 13-08-2024
вообще то за пастуха всегда отвечал глава местной администрации,так что все претензии по этой проблеме надо выставлять ему и если он ее не решает то надо его гнать с должности поганой метлой
21:14:16 13-08-2024
гость (17:54:05 13-08-2024) вообще то за пастуха всегда отвечал глава местной администра... А что глава администрации сделает? У нас в селе был пастух, но однажды упал с лошади и умер. Потом еще другой пастух был, тоже пас коров и внезапно помер. Говорят, болел. Всё, больше желающих нет.
17:24:02 14-08-2024
Гость (21:14:16 13-08-2024) А что глава администрации сделает? У нас в селе был пастух, ... так все это проверенно временем и работало годами-пасти по очереди,но главе проще ручками развести и дальше не чем себя напрягать,чем организовывать что то (и это не один вариант,а самый простой)
17:54:26 13-08-2024
Совсем эти коровы озверели😂😂😂
20:09:48 13-08-2024
Сергей (17:54:26 13-08-2024) Совсем эти коровы озверели😂😂😂... Не коровы - хозяева.
21:22:53 13-08-2024
Гость (20:09:48 13-08-2024) Не коровы - хозяева.... глава не исполняет свои обязанности,а виноваты люди,а мы часом не глава какого либо поселения,что так стрелки переводите
18:12:23 13-08-2024
Нет ничего хуже озверевших людей.
18:14:16 13-08-2024
Это в сёлах где глава не занимается делами. К сожалению большинство сел и райцентров !
20:11:13 13-08-2024
Надобно запретить держать коров в туристическом кластере Малиновое озеро. А то ведь туристы могут и "вступить" во что-нибудь...
21:26:31 13-08-2024
Разрешить сельчанам добывать бродячих коров себе на мясо, сразу хозяева объявятся и запрут их в сараях, или в стадо запишут.
23:22:39 13-08-2024
Гость (21:26:31 13-08-2024) Разрешить сельчанам добывать бродячих коров себе на мясо, ср... Вот вы - в стаде. Вам легче?🤣
07:05:11 14-08-2024
Кхм... (23:22:39 13-08-2024) Вот вы - в стаде. Вам легче?🤣... А вы? Мы с вами в одном стаде или в разных?
07:30:13 14-08-2024
Разберите корову на запчасти - гуляш, грудинку в борщ, если свиньи бездомные есть, то и котлеты можно.
09:26:13 14-08-2024
А че в этом поселке говядину не любят? Так сдайте ее узбекам они сами за ними и приедут. А вообще эту новость нужно в Республике Алтай рассказать вот там поржут, там коров в тыщу раз больше чем жителей и ни одного пастуха.
10:00:38 14-08-2024
Так вроде самовыгул домашних животных в Алтайском крае запрещен по закону АКЗС. Коровы тоже домашние животные, как и кошки, собаки. Если есть хозяева коров - административная ответственность, штраф. Если коровы бездомные - отовить, в клетку их и сдать в пользу государства.
10:13:25 14-08-2024
"куда только не обращались"
- На мясокомбинат не пробовали?
10:27:53 14-08-2024
интересно сколько заблудшая корова эта весит? килограм 80 чистой свежей говядины выйдет?
да жителям можно решить вопрос. ваще легко. машина морозильник и топор