В алтайском селе из-за ошибок при монтаже электрооборудования загорелся дом

Пламя повредило кровлю, потолочные перекрытия и стены одной из квартир дома

23 января 2026, 10:15, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Днем 22 января в Немецком национальном районе произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание зафиксировали в селе Протасово, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь полностью охватил двухквартирный дом. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В результате пламя повредило кровлю, потолочные перекрытия и стены одной из квартир.

В тушении участвовали семь пожарных, было задействовано три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.