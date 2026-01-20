В курортном кластере "Бирюзовая Катунь" вспыхнула турбаза

Возгорание в утеплителе вентилируемого фасада охватило около 40 кв. метров

20 января 2026, 21:21, ИА Амител

Пожар в курортном кластере "Бирюзовая Катунь" / Фото: МЧС по Алтайскому краю

На территории популярного туристического кластера "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе произошел пожар. В ремонтируемом здании одной из турбаз загорелся утеплитель в вентилируемом фасаде, после чего огонь распространился по стене на кровлю, сообщает МЧС по краю.

Для ликвидации возгорания, охватившего около 40 квадратных метров, были привлечены силы МЧС: 16 человек личного состава и 5 единиц специальной техники. Пожар был оперативно локализован и потушен, пострадавших нет. В результате происшествия поврежден фронтон строящегося объекта.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.