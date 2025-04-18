В App Store вышло новое приложение Т-Банка

Оно получило новое название

18 апреля 2025, 15:31, ИА Амител

Скриншот страницы приложения в App Store / amic.ru

В магазине приложений App Store для айфонов вышло новое приложение Т-Банка, сообщили в телеграм-канале кредитной организации.

"Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями", – отметили в Т-Банке.

Также приложение получило новое название – в App Store оно называется Freelance Case, но после установки переименовывается в T Case.

В банке подчеркивают, что программу могут удалить из магазина в любой момент, поэтому со скачиванием лучше поторопиться.