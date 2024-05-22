В AppStore вышло новое приложение "Тинькофф Банка"

Программа маскируется под образовательный сервис, но полностью выполняет функции банковского клиента

22 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Иконка приложения "Т-Старт" / Фото: AppStore

"Тинькофф" выпустил новую версию мобильного приложения для айфонов. Информацию об этом подтвердили amic.ru в службе поддержки банка.

Клиент называется "Т-Старт" и маскируется под образовательный сервис, но в действительности полностью выполняет функции оригинального приложения.

Как отметили в банке, оно работает быстрее предыдущего и в нем больше функций. Скачать программу можно в AppStore.

В "Тинькофф" при этом посоветовали установить приложение как можно скорее, ведь его "могут удалить в любой момент".