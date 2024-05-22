В AppStore вышло новое приложение "Тинькофф Банка"
Программа маскируется под образовательный сервис, но полностью выполняет функции банковского клиента
22 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Иконка приложения "Т-Старт" / Фото: AppStore
"Тинькофф" выпустил новую версию мобильного приложения для айфонов. Информацию об этом подтвердили amic.ru в службе поддержки банка.
Клиент называется "Т-Старт" и маскируется под образовательный сервис, но в действительности полностью выполняет функции оригинального приложения.
Как отметили в банке, оно работает быстрее предыдущего и в нем больше функций. Скачать программу можно в AppStore.
В "Тинькофф" при этом посоветовали установить приложение как можно скорее, ведь его "могут удалить в любой момент".
17:13:57 22-05-2024
Похоже на замануху, обычно любители чужих денежек так и действуют. На сайте банка никаких сведений от "Т-Старт" нет. Будьте бдительны.
18:59:07 22-05-2024
гость (17:13:57 22-05-2024) Похоже на замануху, обычно любители чужих денежек так и дейс... Конечно, не будет, чтобы не было внимания со стороны!
1. Прислали пуш.
2. Прислали смску.
3. Позвонил робот (неоднократно) и сказал, что пора обновляться.
4. В старом приложении полно пометок, что пора обновляться.
У меня всё.