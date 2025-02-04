В авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и их родных
В самолете находилось четверо бывших российских и советских спортсменов
04 февраля 2025, 10:14, ИА Амител
В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 28 фигуристов, тренеров и их родных, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США.
Напомним, ночью 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 и упал в реку Потомак. На борту лайнера находилось 64 человека, в вертолете – трое военнослужащих.
Как выяснилось, жертвами стали 11 действующих спортсменов, большинству из них было 11–14 лет. Также в самолете было четверо бывших российских и советских фигуристов: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Александр Кирсанов и Инна Волянская.
Причину трагедии устанавливают специалисты. Предположительно, вертолет мог врезаться в самолет из-за искажения восприятия обстановки в очках ночного видения.
Ранее amic.ru рассказал, чем известны фигуристы Наумов и Шишкова, которые находились в разбившемся самолете.
12:08:07 04-02-2025
Кроме фигуристов, писать не о ком и не о чем?
13:12:59 04-02-2025
Про погибших детей только через 5 дней написали, зато про бывших через час начали мусолить.