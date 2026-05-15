В автоцентре "Барнаул-Моторс" в начале мая купили более 50 кроссоверов Tenet T7

Модель бренда демонстрирует отличные результаты продаж и на общероссийском авторынке

15 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjVEND

Выдача Tenet T7 / Фото: Ирина Коркина

Кроссовер Tenet T7 ("Тенет Ти7") набирает популярность на авторынке Алтайского края. Только за первую половину мая автоцентр "Барнаул-Моторс" передал новым владельцам более 50 автомобилей этой модели. Жители края могут оценить все преимущества кроссовера и испытать его в деле, записавшись на тест-драйв по ссылке (а до 31 мая 2026 года еще и получить за это гарантированный подарок).

Высокий интерес и доверие к бренду наблюдают не только в регионе. Кроссовер также показывает заметные продажи на общероссийском рынке. По данным аналитического агентства "Автостат", за неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года в России реализовали 1,8 тыс. автомобилей Tenet T7. Это помогло модели вернуть лидерство в сегменте SUV ("ЭсЮВи").

Tenet T7 в "Барнаул-Моторс" / Фото: Ирина Коркина

Напомним, Tenet T7 практически полная копия Chery Tiggo 7L ("Чери Тигго 7Эл"), представленной на российском рынке в этом году. Основные отличия касаются лишь эмблем и шильдиков. При этом модель сохранила привычный для современных городских кроссоверов баланс размера, оснащения и динамики.

Автомобиль получил длину 4553 мм, ширину 1862 мм и высоту 1696 мм. Колесная база составляет 2670 мм, паспортный дорожный просвет (клиренс) — 197 мм. Такие параметры помогают уверенно чувствовать себя как в городе, так и в условиях бездорожья. Кроссовер комплектуют 18-дюймовыми колесными дисками.

Под капотом — 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Мотор работает вместе с семиступенчатым преселективным "роботом". Максимальная скорость — 190 км/ч. Модель представлена в двух исполнениях — с передним и полным приводом.

Приезжайте и вы за машиной мечты. Познакомиться с автомобилями Tenet поближе и пройти тест-драйв можно в автоцентре "Барнаул-Моторс".

Автоцентр "Барнаул-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 31

Тел.: (3852) 22-98-97

СайтАО "Барнаул-Моторс+", ИНН 2221005321

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