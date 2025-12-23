НОВОСТИПроисшествия

В автокатастрофе погиб создатель Call of Duty и глава Battlefield Винс Зампелла

Геймдизайнеру было 55 лет

23 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Винс Зампелла / Фото: Jill Conelly / ТАСС
В Лос-Анджелесе в результате автокатастрофы погиб Винс Зампелла – одна из самых влиятельных фигур в мировой индустрии видеоигр. Ему было 55 лет, сообщает NBC4.

По предварительным данным полиции, машина, за рулем которой находился дизайнер компьютерных игр, съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Зампелла погиб на месте.

Винс Зампелла был сооснователем студии Infinity Ward, где под его руководством родилась революционная серия Call of Duty (включая культовый Call of Duty 4: Modern Warfare).

Позже он создал студию Respawn Entertainment, подарившую миру франшизы Titanfall и Apex Legends, а также хит по вселенной Star Wars – Jedi: Fallen Order.

В 2021 году Зампелла занял руководящую должность в компании Electronic Arts (EA) и курировал разработку последних игр серии Battlefield, включая недавно вышедшую Battlefield 6.

Гость

10:52:24 23-12-2025

В Call of Duty главные отрицательные персонажи, которых с удовольствием убивают игроки всего мира - русские. Владимир Макаров — ключевой русский террорист. Миссия «No Russian» показывает бойню в московском аэропорту, где игроки стреляют в мирных жителей.
Это автору кармическая ответочка прилетела.

Гость

10:53:34 23-12-2025

Гость (10:52:24 23-12-2025) В Call of Duty главные отрицательные персонажи, которых с уд...
Дядя Петя, ты дурак?

Гость

10:56:04 23-12-2025

Гость (10:53:34 23-12-2025) Дядя Петя, ты дурак?... По существу есть что ответить, игроман?

Гость

11:42:20 23-12-2025

Гость (10:56:04 23-12-2025) По существу есть что ответить, игроман?...
Конечно нет, мой удел убивать орков и "грабить корованы". Еще смотреть как позорится на всю страну Делягин со своей инициативой :P

Гость

14:50:34 23-12-2025

Гость (11:42:20 23-12-2025) Конечно нет, мой удел убивать орков и "грабить корованы"... кОрОваны от слова корова должно быть?

Гость

16:32:01 23-12-2025

Гость (14:50:34 23-12-2025) кОрОваны от слова корова должно быть?... Это старинная интернет-история.
Это добуквенная фраза. Фраза подростка, мем.
Погуглите "грабить корованы"

Гость

11:16:35 23-12-2025

Сдохла тварь, сделавшая деньги на ненависти к России.
И так будет с каждым врагом.

Гость

13:28:59 23-12-2025

Быстро Петров с Башировым отреагировали!

