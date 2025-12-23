В автокатастрофе погиб создатель Call of Duty и глава Battlefield Винс Зампелла

Геймдизайнеру было 55 лет

23 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Винс Зампелла / Фото: Jill Conelly / ТАСС

В Лос-Анджелесе в результате автокатастрофы погиб Винс Зампелла – одна из самых влиятельных фигур в мировой индустрии видеоигр. Ему было 55 лет, сообщает NBC4.

По предварительным данным полиции, машина, за рулем которой находился дизайнер компьютерных игр, съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Зампелла погиб на месте.

Винс Зампелла был сооснователем студии Infinity Ward, где под его руководством родилась революционная серия Call of Duty (включая культовый Call of Duty 4: Modern Warfare).

Позже он создал студию Respawn Entertainment, подарившую миру франшизы Titanfall и Apex Legends, а также хит по вселенной Star Wars – Jedi: Fallen Order.

В 2021 году Зампелла занял руководящую должность в компании Electronic Arts (EA) и курировал разработку последних игр серии Battlefield, включая недавно вышедшую Battlefield 6.