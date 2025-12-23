В автокатастрофе погиб создатель Call of Duty и глава Battlefield Винс Зампелла
Геймдизайнеру было 55 лет
23 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
В Лос-Анджелесе в результате автокатастрофы погиб Винс Зампелла – одна из самых влиятельных фигур в мировой индустрии видеоигр. Ему было 55 лет, сообщает NBC4.
По предварительным данным полиции, машина, за рулем которой находился дизайнер компьютерных игр, съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Зампелла погиб на месте.
Винс Зампелла был сооснователем студии Infinity Ward, где под его руководством родилась революционная серия Call of Duty (включая культовый Call of Duty 4: Modern Warfare).
Позже он создал студию Respawn Entertainment, подарившую миру франшизы Titanfall и Apex Legends, а также хит по вселенной Star Wars – Jedi: Fallen Order.
В 2021 году Зампелла занял руководящую должность в компании Electronic Arts (EA) и курировал разработку последних игр серии Battlefield, включая недавно вышедшую Battlefield 6.
10:52:24 23-12-2025
В Call of Duty главные отрицательные персонажи, которых с удовольствием убивают игроки всего мира - русские. Владимир Макаров — ключевой русский террорист. Миссия «No Russian» показывает бойню в московском аэропорту, где игроки стреляют в мирных жителей.
Это автору кармическая ответочка прилетела.
10:53:34 23-12-2025
Гость (10:52:24 23-12-2025) В Call of Duty главные отрицательные персонажи, которых с уд...
Дядя Петя, ты дурак?
10:56:04 23-12-2025
Гость (10:53:34 23-12-2025) Дядя Петя, ты дурак?... По существу есть что ответить, игроман?
11:42:20 23-12-2025
Гость (10:56:04 23-12-2025) По существу есть что ответить, игроман?...
Конечно нет, мой удел убивать орков и "грабить корованы". Еще смотреть как позорится на всю страну Делягин со своей инициативой :P
14:50:34 23-12-2025
Гость (11:42:20 23-12-2025) Конечно нет, мой удел убивать орков и "грабить корованы"... кОрОваны от слова корова должно быть?
16:32:01 23-12-2025
Гость (14:50:34 23-12-2025) кОрОваны от слова корова должно быть?... Это старинная интернет-история.
Это добуквенная фраза. Фраза подростка, мем.
Погуглите "грабить корованы"
11:16:35 23-12-2025
Сдохла тварь, сделавшая деньги на ненависти к России.
И так будет с каждым врагом.
13:28:59 23-12-2025
Быстро Петров с Башировым отреагировали!