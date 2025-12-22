НОВОСТИКультура

Британский певец и автор песен Крис Ри умер в возрасте 74 лет

Ри — автор хитов Driving Home for Christmas, On the Beach, The Road to Hell и Josephine

22 декабря 2025, 23:15, ИА Амител

Крис Ри на концерте / Фото: соцсети
Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри скончался на 75-м году жизни. Музыкант умер в больнице после непродолжительной болезни в окружении близких, сообщает Sky News со ссылкой на его семью.

Крис Ри родился в 1951 году в английском Мидлсбро и получил мировую известность в конце 1980-х. Он стал одним из самых узнаваемых голосов британского блюз-рока благодаря композициям The Road to Hell, On the Beach и рождественскому хиту Driving Home for Christmas, который давно считается классикой праздничного сезона в Великобритании и ежегодно возвращается в чарты в декабре.

«Альбомы The Road to Hell и Auberge в свое время поднимались на первую строчку британского чарта. За карьеру Ри выпустил более двадцати студийных альбомов и продал миллионы копий по всему миру, оставаясь востребованным артистом на протяжении нескольких десятилетий», – пишет издание.

В последние годы музыкант боролся с серьезными проблемами со здоровьем: он перенес инсульт в 2016 году и лечился от онкологического заболевания. Несмотря на это, Крис Ри продолжал выступать и записывать музыку практически до последних лет жизни.

Комментарии 3

Avatar Picture
Юс

23:26:53 22-12-2025

Земля пухом...уходят великие музыканты

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:25 23-12-2025

Юс (23:26:53 22-12-2025) Земля пухом...уходят великие музыканты... они стареют, что за лирика. вон на фотке он после инсульта

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:44 23-12-2025

спой хит The Road to Hell и умри в сутки самой длинной Ночи. бррррр

  1 Нравится
Ответить
