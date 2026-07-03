В Барнауле 170 тысяч горожан останутся без горячей воды с 6 июля
Отключения в связи с гидравлическими испытаниями затронут Ленинский и Железнодорожный районы
03 июля 2026, 18:52, ИА Амител
В Барнауле с 6 по 20 июля пройдет третий этап гидравлических испытаний теплосетей — из‑за этого горячую воду отключат у 170 тысяч горожан. Энергетики проверят на прочность и плотность 347 км сетей в контуре двух магистралей: М‑21 (25) от Барнаульской ТЭЦ‑2 и М‑33 от ТЭЦ‑3. Об этом сообщает мэрия Барнаула.
Как рассказали в "СГК‑Алтай", больше всего ограничения затронут жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Без горячей воды останутся, в частности, жители улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, А. Петрова, Ленинградской, Попова, а также проспектов Строителей и Социалистического, улицы Молодежной и проспекта Ленина до улицы Партизанской.
Кроме того, отключения коснутся улицы Кулагина, Маяковского в поселке Восточном, района ВРЗ, переулка Трудового и улицы Путиловской. В общей сложности в зону работ попадет более 670 многоквартирных домов.
По словам главного инженера барнаульского теплосетевого подразделения СГК Сергея Климова, за первые два этапа опрессовки специалисты проверили 808 км теплосетей — это 47% от всей протяженности сетей города. За это время выявили 342 повреждения; 210 из них уже устранили, еще 130 дефектов остаются в работе. Чаще всего неполадки обнаруживают на внутриквартальных сетях — ремонт там ведут, в том числе, в ночное время.
Проверить, попадает ли конкретный адрес в зону отключения, можно на специальной карте — она доступна по ссылке.
19:13:56 03-07-2026
что за заголовок в наше время и век водонагревателей?!
23:05:35 03-07-2026
А почему везде замалчивают про 2-й этап? Который должен был закончиться ещё 29 июня. Дом по ул.Беляева 21. До сих пор не дали горячую воду после отключения 15 июня!!! Изначально сроки отключения были установлены с нарушением законодательства - 15 суток, вместо положенных по закону максимум 14 суток!
В чате подъезда написали, что не будет горячей воды до 6 июля. Хочется спросить представителей СГК, чем занимались полмесяца?
12:33:22 04-07-2026
Гость (23:05:35 03-07-2026) А почему везде замалчивают про 2-й этап? Который должен был ... Эти клоуны🤡 в носу проковырялись всё это время. На сухова-40 лет октября разными яму 27 июня только. Просто уроды конченные и ведь ничего им за это не будет
12:51:22 04-07-2026
по ссылке открывается тупо яндекс карта без всяких пометок об отключении. Это прикол такой да Амик?
17:00:52 05-07-2026
Интересно, а комменты минусят сгкашники?🤡 не думаю, что это люди, у которых уже 3 недели нет воды