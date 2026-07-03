В Барнауле 170 тысяч горожан останутся без горячей воды с 6 июля

Отключения в связи с гидравлическими испытаниями затронут Ленинский и Железнодорожный районы

03 июля 2026, 18:52, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле с 6 по 20 июля пройдет третий этап гидравлических испытаний теплосетей — из‑за этого горячую воду отключат у 170 тысяч горожан. Энергетики проверят на прочность и плотность 347 км сетей в контуре двух магистралей: М‑21 (25) от Барнаульской ТЭЦ‑2 и М‑33 от ТЭЦ‑3. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Как рассказали в "СГК‑Алтай", больше всего ограничения затронут жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Без горячей воды останутся, в частности, жители улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, А. Петрова, Ленинградской, Попова, а также проспектов Строителей и Социалистического, улицы Молодежной и проспекта Ленина до улицы Партизанской.

Кроме того, отключения коснутся улицы Кулагина, Маяковского в поселке Восточном, района ВРЗ, переулка Трудового и улицы Путиловской. В общей сложности в зону работ попадет более 670 многоквартирных домов.

По словам главного инженера барнаульского теплосетевого подразделения СГК Сергея Климова, за первые два этапа опрессовки специалисты проверили 808 км теплосетей — это 47% от всей протяженности сетей города. За это время выявили 342 повреждения; 210 из них уже устранили, еще 130 дефектов остаются в работе. Чаще всего неполадки обнаруживают на внутриквартальных сетях — ремонт там ведут, в том числе, в ночное время.

Проверить, попадает ли конкретный адрес в зону отключения, можно на специальной карте — она доступна по ссылке.