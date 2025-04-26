В Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты
Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии
26 апреля 2025, 15:33, ИА Амител
В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий, сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии.
Там обсудили подготовку к майским праздникам, наведение порядка в городе, дорожные работы и другие вопросы.
"Андрей Курышин подчеркнул, что в местах проведения мероприятий не будут работать самокаты", – говорится в сообщении.
Замглавы города по социальной политике Александр Артемов также рассказал, что праздничные мероприятия 9 мая начнутся с традиционного возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 утра состоится построение войск Барнаульского гарнизона, а затем пройдет движение "Бессмертного полка". Кроме того, на проспекте Ленина проведут ежегодный забег "Кольцо Победы".
Также Артемов сообщил, что на площади Сахарова праздничная программа стартует в 13:00. А в 22:00 на ней и районных площадках запустят фейерверки.
Ранее сообщили, что в Барнауле запретят продажу алкоголя в День Победы.
15:56:28 26-04-2025
Почему?
17:54:39 26-04-2025
Гость (15:56:28 26-04-2025) Почему?...
Прост )))0)
15:32:21 27-04-2025
Гость (15:56:28 26-04-2025) Почему?... нормальные люди года в четыре знают ответ на этот вопрос.
16:25:04 26-04-2025
в остальных местах тоже не должны работать! и не только 9 мая. прокатных самокатов в принципе в городах быть не должно.
16:36:28 26-04-2025
о!! а так можно что-ли?? поотключайте их к лешему везде! вы же всех детей, стариков перебьёте, ВРЕДИТЕЛИ , враги народа
20:16:42 26-04-2025
У нас в городе прокатные самокаты не средство передвижения, а аттракцион, развлечение. Надо определить специальные места для катания, но не пешеходные тротуары.
11:22:24 27-04-2025
когда же наши власти расставят адекватно приоритеты? В интересах большинства - пешеходов, нужно запретить электросамокаты на всех пешеходных зонах. И не только 9 мая. Или в другие дни безопасность не важна? Ради развлечения одних подвергать опасности всех остальных - это ненормально. Ну нет у нас культуры пользования. Отвернул табло и несется по тротуару, и не научишь всех. Выход только один - запретить , к сожалению. Пока не научаться отвечать за свои действия, а не уезжать, когда сбивают.
14:42:57 27-04-2025
Гость (11:22:24 27-04-2025) когда же наши власти расставят адекватно приоритеты? В интер...
Запрещать ради кучки ненормальных которым все и вся мешает? Не будет самокатов, до другого доскребетесь. Это натура у вас такая.
15:28:00 27-04-2025
Гость (11:22:24 27-04-2
а кучкой ненормальных, в вашей секте малолетних дебилов- самокатчиков, принято называть всех пешеходов в городе? так у меня для тебя плохие новости: если власти не решат проблему безопасного передвижения пешеходов, то совсем скоро люди начнут вас отстреливать.
08:13:28 28-04-2025
Элен без ребят (15:28:00 27-04-2025) ... Согласен на 100%
00:29:52 28-04-2025
Нормальной сексуальной ориентации чел никогда не сядет на прокатный электросамокат!!!!