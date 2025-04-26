В Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты

Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии

26 апреля 2025, 15:33, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий, сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии.

Там обсудили подготовку к майским праздникам, наведение порядка в городе, дорожные работы и другие вопросы.

"Андрей Курышин подчеркнул, что в местах проведения мероприятий не будут работать самокаты", – говорится в сообщении.

Замглавы города по социальной политике Александр Артемов также рассказал, что праздничные мероприятия 9 мая начнутся с традиционного возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 утра состоится построение войск Барнаульского гарнизона, а затем пройдет движение "Бессмертного полка". Кроме того, на проспекте Ленина проведут ежегодный забег "Кольцо Победы".

Также Артемов сообщил, что на площади Сахарова праздничная программа стартует в 13:00. А в 22:00 на ней и районных площадках запустят фейерверки.

Ранее сообщили, что в Барнауле запретят продажу алкоголя в День Победы.