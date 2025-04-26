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В Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты

Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии

26 апреля 2025, 15:33, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com
Фото: Egor Myznik / unsplash.com

В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий, сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии.

Там обсудили подготовку к майским праздникам, наведение порядка в городе, дорожные работы и другие вопросы.

"Андрей Курышин подчеркнул, что в местах проведения мероприятий не будут работать самокаты", – говорится в сообщении.

Замглавы города по социальной политике Александр Артемов также рассказал, что праздничные мероприятия 9 мая начнутся с традиционного возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 утра состоится построение войск Барнаульского гарнизона, а затем пройдет движение "Бессмертного полка". Кроме того, на проспекте Ленина проведут ежегодный забег "Кольцо Победы". 

Также Артемов сообщил, что на площади Сахарова праздничная программа стартует в 13:00. А в 22:00 на ней и районных площадках запустят фейерверки. 

Ранее сообщили, что в Барнауле запретят продажу алкоголя в День Победы.

Барнаул День Победы самокаты
Читайте также в сюжете: День Победы - 2025

Комментарии 11

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Гость

15:56:28 26-04-2025

Почему?

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Гость

17:54:39 26-04-2025

Гость (15:56:28 26-04-2025) Почему?...
Прост )))0)

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Элен без ребят

15:32:21 27-04-2025

Гость (15:56:28 26-04-2025) Почему?... нормальные люди года в четыре знают ответ на этот вопрос.

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Элен без ребят

16:25:04 26-04-2025

в остальных местах тоже не должны работать! и не только 9 мая. прокатных самокатов в принципе в городах быть не должно.

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Гость

16:36:28 26-04-2025

о!! а так можно что-ли?? поотключайте их к лешему везде! вы же всех детей, стариков перебьёте, ВРЕДИТЕЛИ , враги народа

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Гость

20:16:42 26-04-2025

У нас в городе прокатные самокаты не средство передвижения, а аттракцион, развлечение. Надо определить специальные места для катания, но не пешеходные тротуары.

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Гость

11:22:24 27-04-2025

когда же наши власти расставят адекватно приоритеты? В интересах большинства - пешеходов, нужно запретить электросамокаты на всех пешеходных зонах. И не только 9 мая. Или в другие дни безопасность не важна? Ради развлечения одних подвергать опасности всех остальных - это ненормально. Ну нет у нас культуры пользования. Отвернул табло и несется по тротуару, и не научишь всех. Выход только один - запретить , к сожалению. Пока не научаться отвечать за свои действия, а не уезжать, когда сбивают.

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Гость

14:42:57 27-04-2025

Гость (11:22:24 27-04-2025) когда же наши власти расставят адекватно приоритеты? В интер...
Запрещать ради кучки ненормальных которым все и вся мешает? Не будет самокатов, до другого доскребетесь. Это натура у вас такая.

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Элен без ребят

15:28:00 27-04-2025

Гость (11:22:24 27-04-2
а кучкой ненормальных, в вашей секте малолетних дебилов- самокатчиков, принято называть всех пешеходов в городе? так у меня для тебя плохие новости: если власти не решат проблему безопасного передвижения пешеходов, то совсем скоро люди начнут вас отстреливать.

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Гость

08:13:28 28-04-2025

Элен без ребят (15:28:00 27-04-2025) ... Согласен на 100%

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Гость

00:29:52 28-04-2025

Нормальной сексуальной ориентации чел никогда не сядет на прокатный электросамокат!!!!

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