Барнаул продолжает преображаться ко Дню Победы. Фото
На трансформаторных будках в городе появились праздничные муралы
26 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Барнаул продолжает готовиться к празднованию 80-летия Великой Победы. Город украшен баннерами, флагами, а на дорогах курсируют праздничные автобусы и трамваи.
Даже трансформаторные подстанции, расположенные в разных районах города, стали настоящими произведениями искусства. Барнаульская горэлектросеть привлекла для их оформления двух известных художников – Евгения Алёхина и Анатолия Капитонова. Горожане уже могут оценить новые работы на ул. Сухэ-Батора, 22а, пр. Ленина, 90а и ул. Петра Сухова, 36. Одним из ключевых объектов патриотического проекта БГЭС стала подстанция на улице Молодежной – она весьма крупная и расположена на студенческом "пятаке". Ее расписывает Евгений Алёхин.
Кроме того, в Барнауле украсили улицу Мало-Тобольскую. С двух сторон пешеходной зоны установлены яркие композиции в виде звезд. Напомним, что в этом году 9 мая в столице края впервые за три года пройдет акция "Бессмертный полк", а также в каждом районе прогремят салюты.
08:15:42 26-04-2025
Замечательно. Но шокирует один момент. 80-летие Победы! А где в городе символ Победы? Победа ковалась под Красным Знаменем. И над рейсхтагом был поднят Красный стяг, а не триколор. В городе же на столбах повсеместно -триколор. Красных Знамен - нет.
15:00:41 27-04-2025
Как был в городе срач, так и остался.