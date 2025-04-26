Барнаул продолжает преображаться ко Дню Победы. Фото

На трансформаторных будках в городе появились праздничные муралы

26 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Барнаул в преддверии 9 Мая / Фото: amic.ru, bges.ru, администрация Барнаула

Барнаул продолжает готовиться к празднованию 80-летия Великой Победы. Город украшен баннерами, флагами, а на дорогах курсируют праздничные автобусы и трамваи.

Даже трансформаторные подстанции, расположенные в разных районах города, стали настоящими произведениями искусства. Барнаульская горэлектросеть привлекла для их оформления двух известных художников – Евгения Алёхина и Анатолия Капитонова. Горожане уже могут оценить новые работы на ул. Сухэ-Батора, 22а, пр. Ленина, 90а и ул. Петра Сухова, 36. Одним из ключевых объектов патриотического проекта БГЭС стала подстанция на улице Молодежной – она весьма крупная и расположена на студенческом "пятаке". Ее расписывает Евгений Алёхин.

Фото: amic.ru

Кроме того, в Барнауле украсили улицу Мало-Тобольскую. С двух сторон пешеходной зоны установлены яркие композиции в виде звезд. Напомним, что в этом году 9 мая в столице края впервые за три года пройдет акция "Бессмертный полк", а также в каждом районе прогремят салюты.

Фото: amic.ru



