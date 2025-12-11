В Барнауле бизнесмены обсудят, как в 2026-м работать в "условиях высокой неопределенности"

Предприниматели смогут проанализировать все вызовы, с которыми придется столкнуться, и выработать личный план на год

Бизнесу все сложнее работать по старым правилам – это отмечают эксперты по всей стране. На фоне налоговой реформы, цифровизации и стремительного внедрения искусственного интеллекта предприниматели вступают в 2026 год в условиях высокой неопределенности, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Мировые тренды показывают: в ближайшие два года компании, которые выживут и вырастут, будут опираться на три ключевых направления – гибкую стратегию, автоматизацию процессов и использование ИИ для принятия решений.

Обсудить эти вызовы и выработать личный план на год предприниматели смогут 12 декабря на открытой бизнес-сессии в Барнауле, она пройдет в центре "Мой бизнес".

Организаторы: региональное Министерство экономического развития, Алтайский центр кластерного развития и компания ASBA-консалтинг.

Участникам представят практические кейсы, разберут влияние реформ и ИИ, а мастермайнд-сессия поможет определить индивидуальные точки роста. Участие бесплатное, регистрация на сайте 2026стратегия.рф