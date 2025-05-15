В Барнауле более 100 домов останутся без холодной воды

Специалисты водоканала проведут плановые работы

15 мая 2025, 20:03, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В барнаульских поселках Казенная Заимка и Авиатор 16 мая пройдут плановые работы, в связи с чем в десятках домов не будет холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

В Казенной Заимке на улицах Надежды, 2, и Садовой, 34, с 10:00 до 19:00 проведут работы по переврезке водопровода диаметром 110 мм. Это необходимо для переключения абонентов на другой артезианский водозабор.

На время работ холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Надежды, 2–16;

ул. Садовая, 1–94 (81 частный дом).

"На все время работ для местных жителей был организован подвоз чистой питьевой воды по заявкам. Сегодня мы выполняем хлорирование вновь построенного водопровода. На завтра намечены работы по переврезке и запуску новой сети в работу", – пояснил директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

В Авиаторе с 09:00 до 19:00 пройдут работы по врезке пожарного гидранта на улице Тверской, 14.

Холодной воды не будет в 23 частных домах по улице Тверской: 1–23, 2–20.

Напомним, с 12 по 18 мая у части барнаульцев отключили горячую воду. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет, для того чтобы определить тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей.

Изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.